Наступил на вражеский дрон: на Сумщине во время работ в поле погиб мужчина

В Сумской области, из-за российского беспилотника, погиб 45-летний мужчина. Трагический случай произошел в Краснопольской общине – местный житель, по неосторожности, наступил на дрон.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. Чиновник выразил соболезнования семье погибшего.

"К сожалению, во время работ в поле в Краснопольской громаде погиб 45-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Мужчина наткнулся на вражеский дрон случайно. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Искренние соболезнования родным и близким", – написал Григоров.

Дроновый террор на Сумщине

Ранее, по информации Григорова в Сумской общине, из-за российской атаки, пострадали четыре женщины.

Так, в Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела ранены две женщины, еще одна пострадавшая получила травмы во время атаки БпЛА в Белопольской громаде.

Двум пострадавшим медики оказали необходимую помощь, они проходят амбулаторное лечение, тогда как 69-летняя женщина получила более серьезные ранения и находится под наблюдением врачей.

Кроме того, в Шосткинской громаде ранения получила местная жительница пожилого возраста. По предварительным данным, она наткнулась на взрывоопасный предмет. Сейчас женщину обследуют медики.

Напомним, в результате атаки российского беспилотника в Черкасской области оборвалась жизнь волонтера Ивана Степанюка. Трагический случай произошел 1 апреля в Золотоношском районе. Кроме него погибли еще три человека. Все погибли в результате детонации дрона, который не взорвался в воздухе. Сообщается, что они подошли к нему слишком близко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области российские оккупанты убили полицейского Виталия Кухарчука. Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона. Ему было 35 лет.

