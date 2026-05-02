Зеленский ввел санкции против экс-руководителя Офиса президента, бизнесменов и пропагандистов: что известно
Президент Владимир Зеленский расширил санкционные списки Украины, и в этот перечень попал юрист Андрей Богдан. В 2019–2020 годах он возглавлял Офис президента.
Соответствующий указ (№358/2026) был подписан в субботу, 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.
Детали решения
Президентский указ ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по применению персональных санкций против пяти человек.
"Их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", – объяснила пресс-служба ОП.
Кого коснулись санкции:
- украинского юриста Андрея Богдана;
- украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша;
- российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5 (которую используют для обхода санкций) Алана Кирюхина;
- функционеров-пропагандистов олимпийского спорта РФ Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.
Что предусматривают ограничительные меры:
- бессрочное лишение государственных наград Украины;
- 10-летнее блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества и т.д..
Дополняется...