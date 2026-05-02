Зеленский ввел санкции против экс-руководителя Офиса президента, бизнесменов и пропагандистов: что известно

Президент Владимир Зеленский расширил санкционные списки Украины, и в этот перечень попал юрист Андрей Богдан. В 2019–2020 годах он возглавлял Офис президента.

Соответствующий указ (№358/2026) был подписан в субботу, 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.

Детали решения

Президентский указ ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по применению персональных санкций против пяти человек.

"Их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", – объяснила пресс-служба ОП.

Кого коснулись санкции:

украинского юриста Андрея Богдана ;

; украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша ;

; российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5 (которую используют для обхода санкций) Алана Кирюхина ;

; функционеров-пропагандистов олимпийского спорта РФ Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

Что предусматривают ограничительные меры:

бессрочное лишение государственных наград Украины;

10-летнее блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества и т.д..

Дополняется...