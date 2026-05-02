Поражено место расположения тактической группы ОТРК "Искандер", РЛС "Подлет" и другие важные для врага объекты – Генштаб

В ночь на 2 мая Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов российского войска. Среди пораженных целей: позиции тактической группы ОТРК "Искандер", радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками.

Видео дня

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там подтвердили, что украинские силы поразили район размещения тактической группы ОТРК "Искандер" в населенном пункте Дружное на временно оккупированной территории Крыма.

Также под удары попали расположенные на полуострове радиолокационные средства. Речь идет о береговой РЛС "МИС-М1" в районе Маяка и станции "Подлет" вблизи Евпатории.

Кроме этого, украинские военные поразили три пункта управления БПЛА в Георгиевке и склад дронов в Новопетриковке, что на временно оккупированной Донетчине.

Среди других атакованных целей есть ремонтное подразделение оккупантов неподалеку Кадиевки Луганской области и склад боеприпасов в районе Ивановки на Херсонщине.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала кадры поражения личного состава и техники российской оккупационной армии в ночное время суток. Сокращать численность вражеской армии украинским защитникам помогли FPV-дроны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!