Каждый вылет дает результат: в СБУ показали ночную охоту спецподразделения 'Альфа' на российских оккупантов. Видео

Служба безопасности Украины опубликовала кадры поражения личного состава и техники российской оккупационной армии в ночной время суток. Сокращать численность вражеской армии украинским защитникам помогли FPV-дроны.

Видео дня

В целом за неделю бойцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины отминусовали более 2500 российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Огромные потери врага

ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжает эффективно демилитаризировать врага, используя преимущество в технологиях и мастерство операторов дронов. Пока российские войска пытаются использовать темное время суток для скрытного передвижения и укрепления позиций, спецназовцы "Альфы" превращают ночь в зону повышенной опасности для захватчиков.

Спецназовцы СБУ демонстрируют высокую результативность, доводя практически каждый вылет FPV до прямого попадания. Согласно официальным данным, за последние семь дней усилиями подразделения было уничтожено 2500 российских захватчиков.

"Когда тьма кажется врагу надежным укрытием, для FPV-операторов "Альфы" СБУ – это рабочая среда. Они работают точно и ночью, доводя каждый вылет до результата", – отметили в СБУ.

Напомним, в ГУР раскрыли детали уникальной спецоперации по уничтожению "ахматовцев" на Сумщине. В результате операции "Ахмат" понес наибольшие потери с начала большой войны: 41 оккупант был ликвидирован, а 87 "затрехсотили". Кроме этого, еще более 100 "кадыровцев" считаются пропавшими без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!