Был тайный агент: в ГУР раскрыли детали уникальной спецоперации по уничтожению 'ахматовцев' на Сумщине. Видео

Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло детали уникальной спецоперации, проведенной в течение февраля-апреля 2026 года на территории Сумской области, в результате которой подразделение росгвардии "Ахмат" понесло рекордные потери – крупнейших с начала полномасштабной войны. Уникальность операции заключается в том, что к ее проведению был привлечен завербованный агент, бывший военнослужащий "Ахмата", который перешел на сторону Украины.

Об этом сообщили в ГУР в пятницу, 1 мая. Отмечается, что в ходе операции были уничтожены десятки российских наемников.

Операцию осуществили бойцы спецподразделения ГУР "Шаманбат", в состав которого входят воины свободной Ичкерии, совместно со 104 бригадой территориальной обороны "Горынь".

Детали спецоперации

Разведчики получали информацию о планах врага на Сумщине через агента – бывшего "ахматовца", с которым ГУР установило связь в начале 2025 года. Впоследствии ему организовали переход на подконтрольную Украине территорию.

Агенту передали FPV-дроном устройство для прослушивания, которое он установил в комнате для совещаний командования "Ахмата". Благодаря ему украинские оперативники записывали разговоры всего командного состава подразделения, это позволило получить информацию о местах сосредоточения кадыровцев и нанести удары по этим целям.

По данным ГУР, в результате операции Ахмат понес наибольшие потери с начала большой войны: 41 был ликвидирован, а 87 "затрехсотили". Кроме этого, еще более сотни наемников считаются пропавшими без вести.

Также уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более 25 БпЛА различных типов, а также средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов и другие средства ведения войны.

Командир спецподразделения "Шаманбат" Абдул Хаким призвал чеченцев избегать мобилизации в оккупационную армию и не подписывать контракт на войну против Украины. А если уж не удалось избежать попадания в ряды оккупантов, то Хаким советует немедленно выходить на связь с украинской разведкой и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.

"Что вам сделали украинцы? Кого из вас они убили? Берегите себя и переходите на нашу сторону. Спасайте свои души. Будете спасены как в этом мире, так и в загробном. Мы знаем, что среди вас есть много тех, кто хочет перейти на нашу сторону. Переходите на нашу сторону. Для вас мы оставим бот для обратной связи", – сказал в своем обращении Абдул Хаким.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР показали, как наземные роботизированные комплексы "прикрывают" бойцов. На Покровском направлении украинские военные активно применяют наземные роботизированные комплексы для поддержки боевых действий. Один из таких аппаратов – "Ярость" – обеспечивает огневое прикрытие подразделений при выполнении задач.

