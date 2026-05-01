Враг атаковал дронами Житомирскую область: повреждена спортивная и образовательная инфраструктура

В пятницу, 1 мая, армия России атаковала дронами-камикадзе Житомирскую область и областной центр. В результате вражеских ударов поврежден ряд зданий, также вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. По словам чиновника, пострадавших и жертв нет.

Последствия атаки по Житомиру

Удары беспилотников повредили нежилое помещение, спортивную и образовательную инфраструктуру. На местах ударов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей.

"По оперативной информации, в результате атаки пострадавших нет. Продолжаются восстановительные работы и соответствующие следственные действия", – сказал глава ОГА.

Напомним, в пятницу, 1 мая, армия России осуществила массированный запуск ударных беспилотников по территории Украины в дневное время. Сейчас зафиксированы многочисленные попадания и повреждения инфраструктуры, есть пострадавшие.

Значительные группы БпЛА заходили с севера Сумской области и двигались транзитом в направлении центральных регионов – в частности Киевской и Черкасской областей. Сейчас несколько групп дронов пересекли границу с территории РФ через Сумскую область.

Массовой атаке дронов-камикадзе также подвергся Тернополь. В городе прогремел ряд взрывов, по меньшей мере 10 человек пострадали. Кроме того, обесточены несколько городских районов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку армии страны-агрессора. Он подчеркнул, что методы врага неизменны – это удары по обычным многоэтажкам и объектам инфраструктуры.

