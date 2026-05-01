Россия нанесла удар по Тернополю: часть города без света, есть пострадавшие

В пятницу, 1 мая, армия России массированно атаковала Тернополь дронами-камикадзе. В городе прогремел ряд взрывов, есть пострадавшие. Кроме того, обесточены несколько городских районов.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал. По словам чиновника, в части пяти микрорайонов пока нет света.

"Часть Тернополя без электроэнергии: часть микрорайонов Канада, Центр, Новый свет и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный. Дополнительную информацию сообщу позже", – заявил он.

Что известно об атаке

Воздушные силы в 12:49 сообщили о движении вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 из Хмельницкой области на Тернопольскую. В 12:57 – о звене дронов на город с востока.

Крым того, Сергей Надал в свою очередь также сообщал, что в направлении города движется большое количество вражеских БпЛА. Чиновник призвал оставаться в укрытиях до окончания тревоги и не публиковать фото и видео.

Напомним, в пятницу, 1 мая, армия России осуществила массированный запуск ударных беспилотников по территории Украины в дневное время. Сейчас зафиксированы многочисленные попадания и повреждения инфраструктуры, есть пострадавшие.

Значительные группы БпЛА заходили с севера Сумской области и двигались транзитом в направлении центральных регионов – в частности Киевской и Черкасской областей. Сейчас несколько групп дронов пересекли границу с территории РФ через Сумскую область.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку армии страны-агрессора. Он подчеркнул, что методы врага неизменны – это удары по обычным многоэтажкам и объектам инфраструктуры.

