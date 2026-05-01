Россия нанесла удар по Тернополю: часть города без света, есть пострадавшие
В пятницу, 1 мая, армия России массированно атаковала Тернополь дронами-камикадзе. В городе прогремел ряд взрывов, есть пострадавшие. Кроме того, обесточены несколько городских районов.
Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал. По словам чиновника, в части пяти микрорайонов пока нет света.
"Часть Тернополя без электроэнергии: часть микрорайонов Канада, Центр, Новый свет и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный. Дополнительную информацию сообщу позже", – заявил он.
Что известно об атаке
Воздушные силы в 12:49 сообщили о движении вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 из Хмельницкой области на Тернопольскую. В 12:57 – о звене дронов на город с востока.
Крым того, Сергей Надал в свою очередь также сообщал, что в направлении города движется большое количество вражеских БпЛА. Чиновник призвал оставаться в укрытиях до окончания тревоги и не публиковать фото и видео.
Напомним, в пятницу, 1 мая, армия России осуществила массированный запуск ударных беспилотников по территории Украины в дневное время. Сейчас зафиксированы многочисленные попадания и повреждения инфраструктуры, есть пострадавшие.
Значительные группы БпЛА заходили с севера Сумской области и двигались транзитом в направлении центральных регионов – в частности Киевской и Черкасской областей. Сейчас несколько групп дронов пересекли границу с территории РФ через Сумскую область.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку армии страны-агрессора. Он подчеркнул, что методы врага неизменны – это удары по обычным многоэтажкам и объектам инфраструктуры.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!