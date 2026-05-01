Блог | Почему Путин выпрашивает перемирие?
1. Россия.
- 2 апреля – НПЗ "Башнефть-Новойл" (Башкортостан; Башнефть/Роснефть)
- 5 апреля – НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Нижегородская область)
- 9 апреля – ЛПДС "Крымская" (Краснодарский край; Транснефть)
- 11 апреля - ЛПДС "Крымская" (Краснодарский край; Транснефть)
- 16 апреля – Туапсе (терминал; Краснодарский край; Роснефть)
- 18 апреля – Сызранский НПЗ (Самарская область; Роснефть)
- 18 апреля – Новокуйбышевский НПЗ (Самарская область; Роснефть)
- 20 апреля – Туапсе (терминал, Краснодарский край; Роснефть)
- 21 апреля – ЛПДС "Самара" (?, Самарская область; Транснефть)
- 23 апреля – НПС "Горький" (Нижегородская область; Транснефть)
- 28 апреля – Туапсе (НПЗ; Краснодарский край; Роснефть)
- 29 апреля – ЛПДС "Пермь" (Пермский край; Транснефть)
- 29 апреля – НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" (Оренбургская область; холдинг "Сафмар" олигарха Михаила Гуцериева)
- 30 апреля – ЛПДС "Пермь" (Пермский край; Транснефть)
- 30 апреля – НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский край)
Итого в России охвачены заботой: 7 НПЗ, 3-4 объекта магистральных нефтепроводов, 1 порт в 6 регионах.
Только то, что было обозначено публично.
2. ВОТ (Временно оккупированные территории – Ред.)
Крым.
- 8 апреля – нефтебаза в Феодосии.
- 8 апреля – нефтебаза в Гвардейском.
- 11 апреля – нефтебаза в Гвардейском.
- 15 апреля – нефтебаза в Джанкойском районе.
- 18 апреля – нефтебаза "Югторсан" в Севастополе (мыс Манганари, между Камышовой и Казачьей бухтой).
- 20 апреля – нефтебаза в Гвардейском.
- 23 апреля – нефтебаза в Феодосии.
- 29 апреля – нефтебаза в Симферополе (Битумное).
ВОТ Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.
- Цистерны, бензовозы, склады ГСМ – в ассортименте…
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...