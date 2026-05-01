Алексей Копытько
Алексей Копытько
военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины

Блог | Почему Путин выпрашивает перемирие?

Почему Путин выпрашивает перемирие?

1. Россия.

  • 2 апреля – НПЗ "Башнефть-Новойл" (Башкортостан; Башнефть/Роснефть)
  • 5 апреля – НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Нижегородская область)
  • 9 апреля – ЛПДС "Крымская" (Краснодарский край; Транснефть)
  • 11 апреля - ЛПДС "Крымская" (Краснодарский край; Транснефть)
  • 16 апреля – Туапсе (терминал; Краснодарский край; Роснефть)
  • 18 апреля – Сызранский НПЗ (Самарская область; Роснефть)
  • 18 апреля – Новокуйбышевский НПЗ (Самарская область; Роснефть)
  • 20 апреля – Туапсе (терминал, Краснодарский край; Роснефть)
  • 21 апреля – ЛПДС "Самара" (?, Самарская область; Транснефть)
  • 23 апреля – НПС "Горький" (Нижегородская область; Транснефть)
  • 28 апреля – Туапсе (НПЗ; Краснодарский край; Роснефть)
  • 29 апреля – ЛПДС "Пермь" (Пермский край; Транснефть)
  • 29 апреля – НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" (Оренбургская область; холдинг "Сафмар" олигарха Михаила Гуцериева)
  • 30 апреля – ЛПДС "Пермь" (Пермский край; Транснефть)
  • 30 апреля – НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский край)

Итого в России охвачены заботой: 7 НПЗ, 3-4 объекта магистральных нефтепроводов, 1 порт в 6 регионах.

Только то, что было обозначено публично.

2. ВОТ (Временно оккупированные территории – Ред.)

Крым.

  • 8 апреля – нефтебаза в Феодосии.
  • 8 апреля – нефтебаза в Гвардейском.
  • 11 апреля – нефтебаза в Гвардейском.
  • 15 апреля – нефтебаза в Джанкойском районе.
  • 18 апреля – нефтебаза "Югторсан" в Севастополе (мыс Манганари, между Камышовой и Казачьей бухтой).
  • 20 апреля – нефтебаза в Гвардейском.
  • 23 апреля – нефтебаза в Феодосии.
  • 29 апреля – нефтебаза в Симферополе (Битумное).

ВОТ Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

  • Цистерны, бензовозы, склады ГСМ – в ассортименте…
disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения.
