1. Россия.

2 апреля – НПЗ "Башнефть-Новойл" (Башкортостан; Башнефть/Роснефть)

5 апреля – НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Нижегородская область)

9 апреля – ЛПДС "Крымская" (Краснодарский край; Транснефть)

11 апреля - ЛПДС "Крымская" (Краснодарский край; Транснефть)

16 апреля – Туапсе (терминал; Краснодарский край; Роснефть)

18 апреля – Сызранский НПЗ (Самарская область; Роснефть)

18 апреля – Новокуйбышевский НПЗ (Самарская область; Роснефть)

20 апреля – Туапсе (терминал, Краснодарский край; Роснефть)

21 апреля – ЛПДС "Самара" (?, Самарская область; Транснефть)

23 апреля – НПС "Горький" (Нижегородская область; Транснефть)

28 апреля – Туапсе (НПЗ; Краснодарский край; Роснефть)

29 апреля – ЛПДС "Пермь" (Пермский край; Транснефть)

29 апреля – НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" (Оренбургская область; холдинг "Сафмар" олигарха Михаила Гуцериева)

30 апреля – ЛПДС "Пермь" (Пермский край; Транснефть)

30 апреля – НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский край)

Итого в России охвачены заботой: 7 НПЗ, 3-4 объекта магистральных нефтепроводов, 1 порт в 6 регионах.

Только то, что было обозначено публично.

2. ВОТ (Временно оккупированные территории – Ред.)

Крым.

8 апреля – нефтебаза в Феодосии.

8 апреля – нефтебаза в Гвардейском.

11 апреля – нефтебаза в Гвардейском.

15 апреля – нефтебаза в Джанкойском районе.

18 апреля – нефтебаза "Югторсан" в Севастополе (мыс Манганари, между Камышовой и Казачьей бухтой).

20 апреля – нефтебаза в Гвардейском.

23 апреля – нефтебаза в Феодосии.

29 апреля – нефтебаза в Симферополе (Битумное).

ВОТ Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

Цистерны, бензовозы, склады ГСМ – в ассортименте…