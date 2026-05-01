Силы обороны ликвидировали группу псковских десантников в Гришино. Видео

Воины Сил обороны "денацифицировали" сразу 15 российских захватчиков одним ударом. Оккупантов "похоронили" под руинами здания в Гришино, где они прятались.

Ликвидированные служили в печально известной еще с начала российско-украинской войны в 2014 году 76 десантно-штурмовой дивизии РФ. Зрелищные кадры уничтожения псковских десантников показали в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ

Псковских десантников ликвидировали в Гришино

В 7 корпусе ШР ДШВ отметили, что россияне продолжают давление на Гришино в Донецкой области. Они пытаются прорвать украинскую оборону и закрепиться в населенном пункте.

В качестве укрытия враг использует жилые и общественные здания.

"В ответ подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ осуществляют разведку и работают по скоплению россиян. На днях Силы обороны нанесли точный авиаудар по скоплению живой силы противника в центральной части Гришино. По предварительным данным, ликвидировано не менее 15 оккупантов — военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ, так называемых "псковских десантников", – отметили защитники.

К сообщению они добавили видео удара по зданию, где спрятались россияне. Его руины стали для захватчиков общей могилой.

Кто такие псковские десантники

Эта российская дивизия считается одной из самых боеспособных в российской армии. Она была задействована в обеих российско-чеченских войнах, а также во вторжении России в Грузию.

Украинцы о псковских десантниках впервые услышали еще в далеком 2014 году: захватчики из ее состава участвовали в войне России против Украины. Сперва – в интервенции российских войск в Крым, за захват украинского полуострова они были представлены к государственным наградам.

Россияне из 104 десантно-штурмового полка 76 ДШД ВС РФ участвовали в захвате украинских буровых установок "Черноморнефтегаза".

Подразделения из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воевали на Донбассе. По данным британского аналитического центра RUSI, были сформированы батальонно-тактические группы, которые участвовали в боевых действиях с 11 августа 2014 года. В частности, батальонно-тактические группы сформированы из 234-го и 104-го полков действовали на Луганском направлении.

18 августа 2014 года диктатор РФ Владимир Путин наградил дивизию боевой наградой – Орденом Суворова за "успешное выполнение боевых задач" и "проявленное мужество и героизм", а главная военная прокуратура РФ в октябре того же года подтвердила гибель десятков псковских десантников при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства их гибели назвали "государственной тайной".

По данным оппозиционного российского политика Льва Шлосберга, озвученным еще в 2014-м со ссылкой на источники, за короткий промежуток времени тогда погибнуть в Украине могли от около 70 до 140 псковских десантников.

Уже во время полномасштабного вторжения оккупанты из этой дивизии совершали зверства в Буче Киевской области, они пытали и убивали гражданских. Засветились псковские десантники также на Херсонщине и на Запорожье, где, в частности, под Работино они казнили пленных украинских воинов.

Сейчас псковские десантники воюют на Покровском направлении.

Как писал OBOZ.UA, за минувшие сутки, 30 апреля, потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 100 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 1924 беспилотных летательных аппарата, 403 единицы автомобильной и две единицы специальной техники.

