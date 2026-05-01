Силы обороны сократили численность армии Путина на 1 420 оккупантов и сто артсистем: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 420 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 331 тыс. 710 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 1 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 903), три боевые бронированные машины (24 496), 100 артиллерийских систем (41 044), одну РСЗО (1 757), одно средство ПВО (1 357), 1 924 БпЛА оперативно-тактического уровня (265 284).

Также уничтожены 403 единицы автомобильной техники и автоцистерн (93 009) и две единицы спецтехники (4 150).

За сутки Россия потеряла 2 436 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 352 вертолета, 4 579 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как писал OBOZ.UA, накануне стало известно, что воины ВМС поразили российские катера, которые охраняли Керченский мост. Под удар попали патрульный сторожевой катер типа "Соболь", который принадлежит пограничной службе ФСБ РФ, а также противодиверсионный катер "Грачонок", используемый для выявления и нейтрализации подводных угроз.

