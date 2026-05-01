Украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ достигли максимума в 2026 году – Bloomberg

В апреле 2026 года Украина существенно нарастила удары по нефтяной инфраструктуре России, доведя их интенсивность до самого высокого нынешнего уровня. Атаки охватили нефтеперерабатывающие заводы, экспортные терминалы и трубопроводы, что сократило объемы переработки нефти в РФ до многолетнего минимума.

Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Украина усилила атаки на инфраструктуру своего врага, поскольку стремится уменьшить доходы Москвы от энергоресурсов.

Рекордные удары и падение объемов переработки

По подсчетам журналистов, которые они сделали на основе публичных заявлений обеих сторон, в апреле Украина нанесла по меньшей мере 21 удар по объектам нефтяной инфраструктуры России, что является рекордным количеством в 2026 году.

В частности, по меньшей мере девять атак пришлись на нефтеперерабатывающую отрасль – это самый большой показатель с начала года. В результате средний объем переработки сырой нефти в России снизился до 4,69 млн баррелей в сутки – самого низкого уровня с декабря 2009 года.

Такое падение создает давление как на внутренний рынок России, где растет сезонный спрос, так и на глобальный рынок нефтепродуктов. РФ является одним из ключевых экспортеров дизеля, поэтому сокращение переработки нефти влияет и на мировые поставки.

Удары по заводам и трубопроводам

В апреле Украина вернулась к тактике повторных ударов по одним и тем же объектам, что затрудняет их восстановление. Так, например, крупный нефтеперерабатывающий завод в Туапсе подвергся трем атакам за две недели, после чего его работа была остановлена.

Пожары на предприятии продолжались несколько дней и вызвали экологические проблемы: фиксировали разливы нефтепродуктов, загрязненные осадки и повышенный уровень токсичных веществ в воздухе. Местные власти рекомендовали жителям не выходить на улицу и не использовать нефильтрованную воду.

Кроме этого, украинские силы атаковали по меньшей мере пять помповых станций нефтепроводов, причем часть ударов была нанесена вглубь территории России, а не только вблизи экспортных маршрутов.

Последствия для экономики РФ

Снижение объемов переработки ограничивает возможности России наращивать добычу и экспорт нефти, который и без того остается ниже квот ОПЕК+.

В то же время, несмотря на атаки, в апреле РФ смогла временно увеличить морские поставки, что частично компенсировало потери. Однако это может быть кратковременным оживлением, если Украина возобновит атаки на порты в ближайшее время.

Напомним, что интенсивность украинских атак на удаленные объекты в РФ значительно возросла. В частности, украинские дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный на расстоянии более 1500 км от границы. 27-30 апреля Генштаб сообщал об ударах по НПЗ в Орске, Туапсе и ЛПДС Пермь.

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ подтвердили удар по объектам в Перми. Так, 30 апрелябыла поражена инфраструктура одного из крупнейших НПЗ РФ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Кроме того, СБУ повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на этот НПЗ и расположена более чем в 1500 км от границы с Украиной.

