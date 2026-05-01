Были на расстоянии 1700 км от госграницы: в Генштабе подтвердили поражение самолетов Су-57 и Су-34 в Челябинской области

Воины Сил беспилотных систем поразили российские самолеты на аэродроме в Челябинской области, который расположен примерно в 1700 км от границы Украины. Речь идет об истребителях Су-57 и истребителе-бомбардировщике Су-34.

Цели атаковали 25 апреля на аэродроме Шагол. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Подтверждены результаты мероприятий по снижению возможностей противника наносить удары по гражданским объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.

Масштабы повреждений, по состоянию на момент публикации, уточняются.

Потери России в войне с Украиной: последние новости

30 апреля Силы обороны Украины уничтожили еще 1 420 оккупантов, доведя общие потери РФ в живой силе до 1 331 710 человек.

По состоянию на утро 1 мая украинские военные уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, 100 артиллерийских систем, одну РСЗО, одно средство ПВО и 1 924 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Кроме того, известно об уничтожении 403 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также двух единиц специальной техники.

Также в ночь на 30 апреля Военно-морские силы ВС Украины нанесли удар по корабельно-катерному составу РФ вблизи Керченского пролива. В результате атаки были поражены по меньшей мере два российских катера.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский определил приоритетом удары по целям в глубоком российском тылу на расстоянии 120-150 км. Также он обсудил с министром обороны Михаилом Федоровым обеспечение украинских военных дронами для фронта и ударов о России.

