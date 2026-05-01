Враг еще не начинал наступление, для открытия фронта ему нужна масштабная мобилизация. Интервью с Нарожным

В перспективе ближайших недель российская оккупационная армия может начать весенне-летнее наступление, ведь, по сути, оно еще не стартовало. То, что мы считали весенним наступлением, на самом деле было попыткой врага измотать Силы обороны перед основной кампанией. Однако, противник вряд ли сможет предложить новую стратегию или открыть новый фронт. Чтобы сделать это, враг потребует масштабной мобилизации.

Видео дня

Сейчас на севере Украины, от Киевского водохранилища до Сум, строится сплошная линия обороны. Когда она будет готова, часть подразделений Сил обороны, присутствующих на этом направлении, высвободится и будет переведена на более приоритетные направления. В целом именно северное направление за счет сразу нескольких факторов является наиболее укрепленным.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Павел Нарожный.

– Президент Зеленский сообщил, что, согласно с данными разведки, Россия планирует в ближайшие месяцы продолжать свое так называемое наступление весной и летом, а также дополнительно осенью. Украинская разведка уже узнала о ключевых направлениях наступления, но, конечно, не стала их раскрывать. Примечательно, что почти одновременно с этим сообщением появилось еще одно – о сооружении сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. Считаете ли вы, что эти два события связаны и что это то самое направление, которое для себя определил враг?

– Надо все же различать эти две новости и то, что происходит, когда мы говорим о направлении наступления. Эффективно наступать враг может на очень ограниченном количестве направлений. Почему так? Потому что, чтобы где-то наступать, надо прежде всего уже иметь там группировку. На ровном месте они не могут взять просто выбрать точку на карте и сказать: мы наступаем со стороны Беларуси или на место Сумы. Это очень сложная логистическая операция.

Туда необходимо перевести под 150-200 тысяч личного состава, где-то их разместить и тому подобное. Они же не могут просто стоять в чистом поле. Они должны где-то находиться. Этот процесс накопления длится несколько месяцев. Это не делается за один день. Они должны наладить логистические маршруты, арсеналы, склады топлива. Поэтому сделать новое направление наступления очень сложно.

Как пример – Сумщина год назад. Российская летняя кампания того года была под знаком двух направлений наступления. Это Сумщина-Харьковщина и Донбасс, плюс юг Украины. Но в конце концов они просто положили на Сумщине огромное количество личного состава и техники и наступление там остановилось. Итак, боевые действия там продолжаются, но такого широкомасштабного наступления, которое было раньше, нет.

Поэтому говорить о том, что враг наступает на Донбассе и одновременно может начать наступление со стороны Беларуси – это практически нереально. Прежде всего, из-за сложности рельефа на севере Украины. Это полесье, леса, болота, реки. Все, кто ездил по Черниговщине, видели эти знаки, установленные на мостах: "осторожно, мины", "заминировано" и тому подобное. Огромное количество блокпостов. Не говоря уже об инженерных укреплениях, которые можно увидеть невооруженным глазом, ничего секретного в них нет.

Кроме того, генерал-майор Наев, который командовал именно этим северным направлением, говорил, что только на границе с Беларусью у нас закопано полмиллиона мин. То есть, там все подготовлено для теоретического наступления. И враг об этом все прекрасно знает. Все мосты непосредственно на границе были взорваны за россиянами еще в 2022 году, когда их выгнали. Сейчас дорог, по которым может передвигаться большое количество техники на севере Украины, не мало, а очень мало.

Почему так? Потому что это Полесье. Есть какая-то река, мы взрываем мост – и все. Далее враг будет штурмовать ее месяцами, возлагая огромное количество личного состава на всех этих штурмах и форсировании рек.

– Итак, на севере нет особой угрозы. А где самая большая угроза?

– Объясню, для чего строятся эти укрепления. Потому что сейчас мы на севере Украины вынуждены держать огромное количество личного состава. По сути, в этом заключаются сковывающие действия противника. Враг на этом направлении постоянно что-то делает – проводит учения, передвижения, запускает дроны и тому подобное. И мы должны реагировать на эти все угрозы.

Поэтому на севере Украины огромное количество наших боеспособных подразделений, которые там стоят и, грубо говоря, ничего не делают. Конечно, работа у них там есть, но они не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Если будет выстроена такая линия, – а я уверен, что она будет построена, – это позволит уменьшить количество личного состава, уменьшить количество подразделений, которые должны там находиться. В таком случае подразделения, которые освободятся, будут переброшены на другие направления для того, чтобы эффективно утилизировать врага.

А реальное наступление врага сейчас происходит там, где наибольшее давление было, есть и видимо будет в дальнейшем – на Донбассе. Для врага критически важно захватить Донбасс, и он будет делать абсолютно все, чтобы это сделать.

– Таким образом, вы не допускаете, что какое-то новое направление может стать приоритетным для врага именно во время так называемого летнего наступления?

– Они могут переключиться, могут сказать, мол, мы останавливаем наступление на Покровск, начинаем идти на Запорожье, но я не думаю, что это реальный сценарий. Однако, чисто теоретически это возможно.

Но, если это произойдет, если они перебросят боеспособные подразделения с Донбасса на Запорожье, это будет означать для нас возможность контрнаступления вроде того, которое мы это уже делали, например, на Александровском направлении.

Конечно, это будет сделать очень непросто, потому что на Донбассе все эти территории очень хорошо укреплены, там и мы теряли хорошо укрепленные города. Поэтому, чтобы появилось еще одно направление наступления, надо, чтобы враг проводил массовую мобилизацию.

Но даже массовая мобилизация также не очень им поможет, ведь надо не просто набрать людей, каких попало, на улице хватать. Нужны специалисты по дронам, танкисты, летчики, артиллеристы и так далее. В то же время те, кого они набирают – это пехота. В лучшем случае, только немного подготовленная. Да, для нас массовая мобилизация в России будет неприятной, но сказать, что это катастрофически изменит ситуацию, я не могу.

– Можем ли мы надеяться на то, что и это летнее наступление так же превратится в пшик, как это было с весенним наступлением?

– Прежде всего, надо понимать, что задачей весеннего наступления врага было измотать наши силы перед весенне-летней кампанией. А весенне-летняя кампания начнется, я думаю, где-то в середине или в конце мая, не раньше – так, как она началась год назад. Максимум – 10 числа.

Чтобы она началась, надо, чтобы примерно две недели стояла теплая погода, с ветрами, чтобы высохла почва, чтобы по ней могла передвигаться тяжелая техника и большое количество людей. Поэтому эта наступательная кампания еще не началась.

Сказать, что она будет пшиком... Ну, все же у врага есть территориальные достижения – небольшие, но есть. Однако, я более чем уверен, что предложить какую-то новую стратегию во время этой весенне-летней кампании они вряд ли смогут. Потому что на ходу переобуваться очень трудно – искать новых специалистов, набирать дронщиков и тому подобное.