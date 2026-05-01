В Украине начнется реформа армии: Зеленский назвал главные направления. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 мая объявил о старте реформы армии. По его словам, в течение апреля были согласованы ее ключевые направления с военным командованием и правительством.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В мае, по его словам согласуют все главные детали, а полноценно заработает она уже в июне, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров ВСУ.

Первое направление по словам главы государства – ощутимое увеличение денежного обеспечения с учетом принципа справедливости, а именно:

боевые задачи на первой линии;

реальный боевой и управленческий опыт;

эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

"Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", – сказал глава государства.

Второй пункт касается украинских пехотинцев. По словам Зеленского, он приказал обеспечить внедрение спецконтрактов для пехотинцев с выплатами в рамках 250–400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Последний, третий пункт, как пояснил Зеленский, касается изменений в подходе к комплектации армейских подразделений личным составом и управлением.

"Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев", – резюмирует он.

Военное командование и министр обороны Украины Михаил Федоров, как сказал Зеленский, получили приказ обсудить реализацию реформы с армейскими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.

