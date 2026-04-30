В Украине военные на передовой будут не больше двух месяцев: Сырский подписал приказ о ротациях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал указ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае. Решение принято в целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны.

Ротации станут обязательными

По информации Сырского, в условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий, вследствие чего значительно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. В частности, усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.

Главнокомандующий отметил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до двух месяцев с последующей обязательной ротацией, которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

"Ротации наших воинов должны планироваться заранее с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств", – сообщил генерал.

Другие требования главкома

Кроме того, приказом определены обязательные требования – прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, завершившим выполнение боевых задач, а также своевременное обеспечение боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на позициях.

"Соблюдение требований приказа находится под жестким контролем. За нарушение – неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВС Украины. Своевременная ротация – это не только вопрос организации службы, это сохранение жизни наших воинов и устойчивости обороны. Приказ обязателен для выполнения всех подразделений, выполняющих боевые задания на переднем крае", – заявил Сырский.

Напомним, в Украине прорабатывается механизм демобилизации в армии. В ВСУ обещают, что процесс "будет максимально справедливым с учетом различных факторов". Также военное командование признает, что без демобилизации будет очень тяжело дальше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

