Росія вдень 1 травня атакувала Україну: у Повітряних силах уточнили, скільки ворожих цілей збито

Днем 1 мая Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 388 вражеских целей.

С 08:00 до 15:30 оккупанты использовали 409 ударных беспилотников. Среди них Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 15:30 силы ПВО уничтожили и подавили 388 беспилотников в разных регионах страны. Однако16 ударных дронов попали в шести локациях. Еще в 11 местах упали обломки сбитых БПЛА.

Пуски вражеских беспилотников осуществлялись с направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Атаку российских дронов отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

1 мая, армия России массированно атаковала Тернополь дронами-камикадзе . В городе прогремел ряд взрывов, есть пострадавшие. Кроме того, обесточены несколько городских районов.

Кроме того, в Винницкой области из-за падения российского дрона разрушен частный дом. Одна жительница области травмировалась. Пострадавшую доставили в больницу, к счастью, угрозы ее жизни нет.

Под ударом оказался и Харьков. Последствия фиксируются по меньшей мере в пяти районах города. Оккупанты атаковали три автозаправочные станции, повреждены автомобили.

