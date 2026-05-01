В Винницкой области в результате российской атаки разрушен дом: пострадала женщина. Фото

Днем пятницы, 1 мая, российская армия устроила массированную атаку беспилотниками по Украине. В результате падения одного из них, разрушен дом в Винницкой области.

Об этом сообщила руководительница Винницкой ОГА Наталья Заболотная. По ее словам, из-за вражеского удара пострадала женщина.

"Разрушен дом в результате падения БПЛА в Винницкой области. Пострадала женщина", – написала чиновница.

Пострадавшую доставили в больницу, к счастью, угрозы ее жизни нет.

О воздушной тревоге, которая начала распространяться районами областного центра, Заболотная сообщила после 11:00.

По состоянию на 14:30 отбой тревоги объявлен в ряде регионов Винницкой области.

Всего за это время в воздушном пространстве области находилось 74 вражеских дрона.

Что предшествовало

В пятницу днем, 1 мая, войска РФ осуществили массированный запуск ударных беспилотников по территории Украины. Значительные группы БпЛА заходили с севера Сумской области и двигались транзитом в направлении центральных регионов – в частности Киевской и Черкасской областей. Также несколько групп дронов пересекли границу с территории РФ через Сумскую область. Сейчас зафиксированы многочисленные попадания и повреждения инфраструктуры, есть пострадавшие.

Дополняется...