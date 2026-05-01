В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы – что известно

В ночь на 1 мая российские ударные беспилотники вновь атаковали Одессу. Два вражеских дрона попали в жилые высотные дома города, в результате чего там возникли пожары.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Информации о пострадавших пока нет.

"Враг снова атаковал наш город. Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также имеем попадание в еще одну высотку – там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях. Все экстренные службы уже работают на местах. Информацию о пострадавших и объема разрушений пока уточняем", – отметил глава ОМВА.

Сергей Лысак также показал фото с места попадания в многоэтажку города.

Первое сообщение о движении вражеских ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении города было в 01:09. Соответственно, в области прозвучали сирены воздушной тревоги. А отбой тревоги прозвучал только в 03:50.

Как сообщал OBOZ.UA, около полуночи 30 апреля оккупанты также атаковали Одессу беспилотниками. Тогда в результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, а общее количество пострадавших составило 20 человек.

Также 27 апреля войска российских захватчиков провели дроновую атаку на Одессу, которая длилась ориентировочно два часа. Во время той атаки пострадало по меньшей мере 14 мирных жителей, а также зафиксированы разрушения.

