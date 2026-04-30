Россия атаковала Одессу ударными дронами, в городе фиксируют пожары: первые подробности

Около полуночи оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Информация о пострадавших уточняется.

В результате обстрелов в разных районах Одессы возникли пожары.

"Около полуночи враг нанес массированный удар по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры в Одессе. Информация о пострадавших уточняется. Прошу оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – сообщил Кипер.

Напомним, в ночь на 29 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 171 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 154 цели.

Также OBOZ.UA сообщал, после полуночи 27 апреля войска Российской Федерации начали дроновую атаку на Одессу, которая длилась около двух часов. Есть пострадавшие, это по меньшей мере 14 мирных жителей, а также разрушения.

