Россия ночью снова атаковала Украину: силы ПВО обезвредили 154 из 171 БпЛА врага

В ночь на 29 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 171 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 154 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 29 апреля (с 18:00 28 апреля) противник атаковал 171 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк Гвардейское и Чаудау Крыма.

"Шахедов", в том числе и реактивных, враг использовал около 120.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Последствия вражеских ударов

Этой ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады беспилотниками и ракетой

"Прицельно бил по домам, где живут гражданские жители. В результате атаки в жилом секторе поднялись масштабные пожары. К сожалению, из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей. Еще два человека обратились к медикам за помощью. Других жителей домов вовремя эвакуировали", – написал утром начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Атаковали россияне также Харьков.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские дроны заходили на город с нескольких направлений.

"Пострадал один человек, который получил ранение стеклом. Медики оказали помощь", – добавил он.

В Основянском районе города в результате атаки повреждено остекление садового центра гипермаркета, 2 автобуса и 1 легковой автомобиль.

В Слободском районе в результате попадания на открытой территории горели деревья.

В Немышлянском районе повреждено остекление окон и крыши 25 частных домов.

"Профильные службы оперативно ликвидировали последствия дроновой атаки", – отметил чиновник.

Над Днепропетровщиной в течение ночи силы ПВО уничтожили 17 вражеских дронов.

Два района области враг почти 20 раз атаковал беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Под ударом была Никопольщина: Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Повреждены админздание, частные дома и два пожарных авто.

На Синельниковщине россияне попали по Покровской громаде. Возник пожар.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, во всех случаях обошлось без пострадавших.

