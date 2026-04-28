Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге: погиб мужчина, есть раненые
Утром 28 апреля российская оккупационная армия нанесла удары по Кривому Рогу. Вследствие обстрела в районном центре погиб мужчина.
Также среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Последствия террора
По информации городских властей, целью путинских террористов в Кривом Роге стал объект инфраструктуры. По состоянию на 8:25 утра известно об одном погибшем человеке. Еще один человек получил ранения.
В течение ночи российские войска тоже атаковали Кривой Рог. Оккупанты использовали для удара по городу реактивные беспилотники.
В областной военной администрации уточнили, что ранения в Кривом Роге получили пять человек. Также в ОВА подтвердили, что враг нанес несколько ударов по инфраструктурному объекту.
Жертвой путинской армии стал 40-летний мужчина, еще пятеро мужчин – 31, 32, 41, 45 и 57 лет пострадали. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
По информации Воздушных сил ВСУ, российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками приблизительно с 3:00 часов ночи до 8:00 утра.
Местные жители писали в соцсетях, что за время этой атаки в городе прогремело около шести моощных взрывов.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день зенитные ракетные комплексы Patriot работают в Украине в условиях ограниченных запасов ракет. Дефицит перехватчиков особенно остро ощущается после зимних массированных атак, когда враг запустил по нашей стране сотни баллистических целей.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор прибегла к массированным ударам по инфраструктуре на фоне неудач на поле боя. Кроме того, Россия пытается давить на Украину путем информационных кампаний.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!