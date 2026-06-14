Пострадали командный пункт и склады: в Генштабе сообщили о последствиях попаданий по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз"
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В результате удара Сил обороны по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ были повреждены три резервуара. Кроме того, повреждения получили трубопровод и наливные стендеры на причалах № 5 и № 6.
Об этих последствиях удара сообщили в Генштабе ВСУ. Там напомнили, что объект атаковали 13 июня.
В Генштабе отметили, что терминал является одним из ключевых объектов экспорта российской нефти в Черноморском регионе. Он обеспечивает перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно.
Другие удары ВСУ по российским объектам
В ночь на 14 июня и в течение предыдущих суток Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупационных войск.
В частности, под удар попал командно-наблюдательный пункт в районе Некислицы Брянской области РФ. Также известно об атаках на пункты управления БПЛА в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Бика в Донецкой области.
Кроме того, в районе Сокологорска в Луганской области была поражена мастерская по изготовлению и оснащению боеприпасов для тяжелых беспилотников. Также военные обнаружили и поразили полевой артиллерийский склад в районе Приазовского и склад материально-технического обеспечения вблизи Клебан-Бика.
В Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областях и Брянской области России украинские защитники атаковали места скопления оккупантов.
Напомним, Служба безопасности Украины подтвердила удары по нефтебазе "Темп" Росрезерва в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Операцию провели бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ.
Также OBOZ.UA сообщал, что ночью дроны атаковали химический завод в российском Новомосковске. После ударов на предприятии вспыхнул пожар. Завод задействован в производстве артиллерийских снарядов для российской армии: поставляет производителям октогена и гексогена, используемых в таком производстве, необходимые им уксусную и азотную кислоты.
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