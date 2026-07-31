КАК РЕПАРАЦИИ ПЛАТИТЬ БУДЕМ?

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Как вы понимаете, вопрос вовсе не риторический. А что ни на есть прикладной.

Да, кровопролитные бои все еще идут. Да, рашистская армия, оставляя под каждым кустом минимум с десяток-другой трупов, все еще берет Константиновку. Да, Дружковку и Славянск артиллерией стирают с лица земли. Да…

Но всем уже видно (не всем?) – конец близок. Она посыпется, путинская армия, армия насильников и головорезов. Причем, чем дальше, тем больше они будут "рeзaть гoлoвы" (и фигурально, "обнуляя", и реально) именно своим. За непослушание. Но больше – из-за денег. Да и украинский флаг над Севастополем – это уже далеко не гипербола (для нас в "партии победы Украины" это и никогда не было гиперболой), это реальность, реальность, коей суждено скоро сбыться.

Главные истории дня

Федеральная власть зашатается и обязательно обрушится. Как быстро после поражения в этой войне? Не знаю. Скорее быстро, нежели медленно. Все империи рушатся. Пришёл черед и России.

Страна, где все регионы плюют в лучшем случае, а то и откровенно ненавидят друг друга, обречена. Помню, разговаривал с очень неплохим стоматологом из Москвы. Это женщина, главный врач небольшой клиники. Разговаривал как раз в то время, когда бои шли в Курской области. И на вопрос, как вы там себя ощущаете, в Москве, ответ был скорым и весьма искренним: а что, эта заварушка с Украиной еще не кончилась? Я, говорит, если честно, не особо слежу. Мне казалось, что всё уже кончилось. Очень устаю на работе…

А сейчас, в связи с этими "длинными" ударами Украины, мало кто тем более выражает сочувствие не то, что соседним регионам, но и просто соседям. Кстати, как там поддержка Крыма? Всенародная, поди? Волонтеры миллиарды собирают, краснодарские жители прямо канистрами везут топливо, а грузовиками – генераторы в Крым? Сотни тысяч прибавившихся за последнюю неделю русских добровольцев Украину на безопасное расстояние от "сухопутного коридора" отгоняют? Нет? Наоборот, крымчанам даже заправиться на Кубани не дают? Не может быть! А что случилось? Или Крымужененаш?

Рухнет федеральный центр. И кто будет у власти? Региональные элиты, естественно. Нет, где-то постреляют, повоюют, но к власти придут именно они.

Так вот вопрос – а после этого всего останется Россия в сегодняшних своих границах? И как именно это отразится на неизбежных ВЫПЛАТАХ РЕПАРАЦИЙ Украине?

Кто-то может сказать – сохранение России в сегодняшних своих границах – это хорошо для Украины. Будет один единый центр, куда можно предъявлять все счета. Хорошо-то хорошо, вот только нереально это. Так как сохранись Россия в сегодняшнем виде – война не закончится. Возможно, что будет передышка. А может быть и таковой не будет. Суть этой империи, суть этой сегодняшней государственной жизни – это война.

Ладно, убедили. Сразу, может, и не развалится. Но как долго нужно будет платить репарации? Очень, очень, очень долго. Не начнет ли империя разваливаться в ходе этого процесса? Вполне возможно.

И возникнет ситуация, такая, например: "Мы, Уральская республика платить не будем; мы были против войны, – это нас московия оккупировала; пусть они и платят". Или "Мы, свободная Кубань, платить не будем; мы были против войны, мы вообще с украинцами одной крови, это нас московия оккупировала, пусть московия и платит". А московия скажет: "Мы, свободная Московия, переняв традиции Великого Новгорода, демократически и на вече решили -– платить не будем, нас путинская бюрократия и олигархат тогда оккупировали, а мы, москвичи, против войны все были; ловите же теперь тех олигархов по всему свету, пусть они и платят!". И Свободная Удмуртия, и независимая Бурятия, и, и…Я утрирую, конечно. Но не на 100%.

Так о чем это я.

О БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. Нет, я понимаю, что прославленным либеральным экономистам гораздо приятнее по Ютуб каналам похаживать и прогнозы давать. Причём крайние точки зрения одинаково хорошо "продаются" аудитории. Поэтому и прогнозы диаметрально противоположные. Вот-вот развалится экономика – и слушать приятно. Никогда не развалится – какая-то мазохистская радость в этом есть. И так же рьяно те же самые люди слушают.

Сколько придется платить? Не знаю точно. Знаю только, что очень много.Как долго придется платить? Не знаю точно. Знаю только, что очень долго. Кто и сколько будет платить, если России в нынешних своих границах не будет? ТАК ВОТ ОБ ЭТОМ И РЕЧЬ.

Мне кажется очень важным прямо сегодня начинать подсчитывать % вклада каждого региона сегодняшней России в эту войну. Это очень сложно. Но это нужно. Должна быть (возможно, не утверждаю, это вопрос уже именно к экономистам) выведена какая-то формула, учитывающая вклад каждого региона современной России в разрушение и страдания Украины и украинцев. То есть вся Россия – это 100 %. И эти 100% должны складываться из "вклада" каждого региона. С учетом финансовых вложений в общий бюджет, "вложений" живой (потом уже мертвой или искалеченной) силой, интеллектуального вклада, наличия военных объектов, командных пунктов, военных заводов и фабрик, ассоциированных с продукцией военного назначения и так далее и тому подобное.

Сложно? Мне кажется, что очень. Нужно? Мне кажется, что да. Потом эту "процентовку" нужно будет согласовать с представителями в изгнании возможных самостоятельных регионов теперешней России. И затвердить на международном (скорее на европейском) уровне.

Кому это нужно:

1. Украине. Дабы получить репарации в полном объёме в случае дезинтеграции России (а это, повторюсь, более чем вероятно);

2. Российским сегодняшним регионам. Как обретающим независимость в качестве самостоятельных государств (для понимания, сколько это будет стоить в самостоятельной оплате репарационных счетов), так и формирующим между собой некие новые государственные конфигурации (от конфедераций до федеративных или унитарных государств); кстати, такое понимание снижает и риски гражданских войн между субъектами;

3. Европе (даже шире, чем ЕС). Европе, которая захочет видеть в своем составе восстановленную и процветающую Украину. И восстановленную, что важно – за счет агрессора по большей части;

Мне кажется, что Форум свободной России мог бы заняться вот этим вот насущным вопросом. Хорошо говорить – мы предсказали флаг Украины в Севастополе. И это классно. Но надо делать и следующий шаг. С ответом на вопрос: ЧТО ДАЛЬШЕ? На этот вопрос не дают ответа представители российской политической эмиграции. А Форум должен попробовать, мне кажется.