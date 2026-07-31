Из белорусских источников поступает информация о том, что кадровых военных специалистов из Беларуси небольшими группами направляют через Курскую область якобы в командировку для разминирования. После этого некоторые из них, по-видимому, могут оказаться в подразделениях российской армии.

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Отдельно высказывается предположение, что на случай гибели они могут иметь при себе российские документы, чтобы скрыть их принадлежность к белорусским силовым структурам.

Что в этой информации уже подтверждено, а что пока остается оперативным сигналом?

Подтвержденный факт: кадровые военные саперы Беларуси действительно находятся в Курской области.

Еще 4 июня 2026 года губернатор Курской области Александр Хинштейн официально заявил, что в разминировании региона участвуют специалисты белорусского Противоминного центра. Речь идет не о гражданской гуманитарной организации, а о структурном подразделении Вооруженных сил Беларуси, созданном на базе 2-й инженерной бригады.

Факт участия белорусских саперов в работах на Курской территории также зафиксирован в июньском мониторинге военной активности iSANS.

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То есть режим Лукашенко уже перешел важную черту: кадровые военнослужащие белорусской армии официально выполняют задачи на территории россии, непосредственно связанные с последствиями и обеспечением российско-украинской войны.

Называть это исключительно "гуманитарным разминированием" было бы чрезмерным упрощением.

В прифронтовой зоне саперы могут расчищать не только жилые дома и сельскохозяйственные угодья, но и дороги, маршруты передвижения войск, районы развертывания подразделений, фортификационные сооружения и подступы к позициям. В таком случае разминирование фактически становится составной частью инженерного обеспечения российской военной группировки.

В то же время открытых доказательств того, что белорусских саперов по прибытии систематически переводят в российские штурмовые, разведывательные или другие боевые подразделения, пока нет.

Нет в открытом доступе и подтверждений версии о выдаче им российских документов "на случай 200". Для подтверждения такой информации нужны конкретные фамилии, номера воинских частей, фотографии документов, приказы о командировке, некрологи или показания родственников погибших.

Поэтому эту часть сообщения пока следует рассматривать именно как оперативную информацию, требующую дополнительной проверки, а не как окончательно установленный факт.

Необходимо также различать две категории.

Первая – кадровые военнослужащие Вооруженных сил Беларуси, официально направленные в Курскую область.

Вторая – граждане Беларуси, которые добровольно или за деньги подписали личные контракты с российской армией.

По данным, полученным белорусской делегацией от украинского Координационного штаба, по состоянию на 20 мая 2026 года на стороне россии воевал 2871 гражданин Беларуси. По меньшей мере 440 из них погибли. По состоянию на июль 2026 года 22 гражданина Беларуси, воевавших в составе российских сил, находились в украинском плену.

Однако наличие тысяч белорусских контрактников в российской армии ещё не является доказательством официального направления белорусских воинских частей на фронт.

На сегодняшний день независимые мониторинговые структуры не фиксируют подготовку крупной белорусской наступательной группировки вблизи украинской границы. iSANS оценивает численность белорусских вооруженных сил и внутренних войск на украинском направлении примерно в тысячу человек, которые выполняют преимущественно охранные задачи. Украинские структуры также не видят признаков концентрации сил для наступления.

Однако это не означает, что угрозы нет.

Беларусь все глубже интегрируется в военную систему россии. Ее территория, полигоны, предприятия, системы связи и военная инфраструктура используются для обеспечения российской агрессии.

Европейский институт исследований безопасности прямо констатирует, что Беларусь превращается в часть единого с россией военного пространства, даже если ее регулярные сухопутные подразделения пока официально не введены на территорию Украины.

Моя оценка такова.

Направление белорусских саперов в Курскую область – это не случайный жест "союзнической помощи". Это может быть испытанием механизма постепенного использования белорусских военнослужащих в российской войне: сначала под видом технических специалистов, саперов, связистов, инструкторов или ремонтников – без формального объявления о вступлении Беларуси в войну.

Лукашенко продолжает заявлять, что не будет направлять свою армию на фронт. Однако Беларусь уже давно не является нейтральным государством. Она стала плацдармом для наступления на Киев, предоставила россии свою территорию, базы и военную инфраструктуру, а теперь ее кадровые военные уже выполняют задачи в приграничной зоне россии.

Поэтому полученную информацию не стоит ни отвергать, ни безоговорочно представлять как доказанный факт.

Подтверждено: белорусские кадровые саперы находятся в Курской области.

Вполне вероятно: они работают в интересах российской военной группировки.

Возможно: отдельных специалистов могут временно придавать к российским частям.

Не подтверждено: их непосредственное участие в штурмовых действиях и использование российских документов для сокрытия погибших.

Это еще не официальное вступление белорусской армии в войну. Но это уже очередной шаг к её ползучему и скрытому втягиванию.