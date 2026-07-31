Уважаемые граждане.

Видео дня

Хотел бы объяснить свою позицию по поводу ударов СОУ по российским объектам.

Почему-то под постами я встречаю мнения типа: – Да, мы им в*бали, но и они нам вот тут...

Таким образом складывается впечатление, что РФ наносит ответные удары, и если мы по какой-то причине не будем по ним бить – то по нам не будет прилетать.

Но у нас нет такой возможности.

Есть два варианта: 1) РФ наносит удары по нашим объектам (как и делала годами), и мы терпим.

2) Они наносят удары по нам, а мы отвечаем на их удары более болезненно, и если при продолжении такого РФ будет получать существенно больше урона, чем она наносит, – то это и станет толчком для прекращения всего этого.

Вот и выбирайте из этих двух.

Так что единственное, за чем вы, уважаемые, должны следить, – это то, чтобы наши удары были экономически более болезненными, чем то, что мы получили во время очередного дроново-ракетного налета. Пока что СОУ справляются с этой задачей и расширяют её масштабы.

Главные истории дня

Неуважаемые россияне, не интересующиеся политикой и заебавшие своим "За что?".

Объясню просто.

Вы годами игнорировали тот факт, что ваша страна убивает украинцев, и поддерживали удары по нашим гражданским объектам. Сейчас ситуация изменится.

Теперь, после очередного удара по украинскому молокозаводу или гражданской инфраструктуре, вы не будете особенно радоваться, так как теперь поймёте, что в ответ у вас сгорит объект, который сильно влияет на ваш уровень жизни. И когда РФ начнет операцию против украинской энергетики – вы получите такой же ответ. Насколько я знаю, количество ударов по вашей территории к осени увеличится в полтора раза. И туда уже попадут ТЭЦ, газораспределительные станции и другие важные для среднего и крупного бизнеса объекты, после того как разделаются с малым бизнесом нашими ударами по маркетплейсам и вашими налоговыми реформами. Это станет неплохим дополнением к вашей мобилизации на эту зиму. РФ очень любит проводить наступательные действия зимой, когда посадки лысые и от дронов не спрячешься, и забиты телами санитарных штурмовиков, так как ни соответствующего снаряжения на зиму, ни защищенной логистики для обеспечения штурмовых действий – всего этого нет.

Кризис топлива коснувшийся армии этой зимой никуда не денется. Так что будете штурмовать ножками, как диды.

Оба этих фактора заставят вас, тварей, интересоваться политикой, уж поверьте. Мы для этого сделаем свой максимум. Просто с вами по-другому никак, вы просто по-другому не понимаете.