Тегеран угрожает Украине "ударом возмездия": реально ли сбивать иранские ракеты и каким может быть наш ответ

Накануне в ряде мониторинговых каналов появилась информация о том, что Иран якобы планирует нанести удар баллистическими ракетами по территории Украины. Никакого официального подтверждения этой информации не было и ее достоверность поддается сомнению, но на фоне обострения двусторонних отношений Киева и Тегерана у многих возник ряд вопросов. В частности, чем Иран может ударить по Украине и способны ли мы перехватывать эти ракеты?

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего отмечу, что вне зависимости от того, насколько эта информация достоверна, но прилет иранских баллистических ракет был всегда вопросом времени. Обусловлено это неизменными попытками России получить от Ирана определенную номенклатуру баллистических ракет. Правда, прежде всего оперативно-тактического уровня. Например, речь шла о Fateh-110, Zolfaghar, Dezful, а также Fath-360. Тегеран же превратил баллистику в повод для торга, требуя от Москвы не только значительно большую цену за эту продукцию, но и технологии для развития собственного военно-промышленного комплекса.

Переговоры проходили очень сложно, за это время Россия обратилась за помощью к КНДР и получила северокорейские аналоги 9М723 ОТРК "Искандер-М" – KN-23, но это не означает, что запросы к иранцам прекратились.

Главные истории дня

Россия с 2025 года упорно масштабировала производство баллистического вооружения, а в 2026 году сделала эти средства поражения основным инструментом террора формата неотвратимого удара. Но ее производственные возможности не удовлетворяют потребности по террору, а удары украинских Сил беспилотных систем по предприятиям, задействованным в производстве ракет, влияют на эти показатели. Поэтому интерес Москвы к иранской баллистике не угасал, а когда бы она могла бы быть применена российскими оккупантами – это вопрос времени.

Но в случае сообщения мониторинговых каналов речь идет не об оперативно-тактическом уровне применяемого средства поражения, а о средней дальности и стратегическом значении.

Чем может ударить Иран

На сегодняшний день, иранские ракетные программы полностью охватывают все категории баллистических ракет, от оперативно-тактического значения до стратегического. В случае же угроз удара по Украине с территории Исламской республики применяться должны будут ракеты среднего и стратегического значения.

Ракеты средней дальности – это:

Kheibar Shekan – дальность полета около 1450 км. Эта ракета до Украины не долетит, а потому детально рассматривать ее не будем.

Ghadr – дальность полета около 2 000 км, масса боевой части 650-750 кг.

Emad – дальность полета около 2000 км, масса боевой части 700-750 кг. Особенность ракеты – ее якобы маневрирующая б/ч, усложняющая тем самым перехват и повышающая точность на конечном участке полета.

Sejjil – дальность полета около 2000 км, масса боевой части 500-750 кг. Это твердотопливная ракета с двумя разгонными блоками – ступенями и минимальным временем для развертывания и пуска. Считается самой современной баллистической ракетой в своем классе на вооружении Ирана.

Shahab-3 – до 2500 км в зависимости от модификации. Масса боевой части варьируется от 760 до 1200 кг также в зависимости от модификации. Одна из немногих баллистических ракет с жидкостным двигателем, что обуславливает длительную подготовку к пуску.

Стратегического значения – ракета Khorramshahr и ее модификации, с дальностью полета от 2000 км и, по некоторым данным, до 4000 км (что поддается серьезным сомнениям и скорее является иранской дезинформацией). Масса боевой части варьируется в зависимости от модификации от 1500 до 1800 кг. Ракета является жидкостной, а также имеет довольно продолжительное время подготовки к пуску.

Все иранские ракеты объединяет то, что они имеют достаточно посредственную точность, поэтому нередко используют кассетные боевые части для нанесения неизбирательного характера ударов по площади. В частности, когда по Израилю применялись ракеты Khorramshahr-4, то преимущественно они были именно кассетного типа.

Известно и о проблемах этих ракет с надежностью, особенно у тех, что используют жидкостную топливную систему. У них чаще всего отказывает как силовая установка во время полета, так и сама топливная система, вследствие чего иранские ракеты нередко падали на территории Ирака.

В целом, практически все названные типы баллистических средств поражения вполне могут долететь до Украины с озвученного мониторинговыми каналами района Тебриза и не только. Дальность ряда ракет, например Shahab-3 и Khorramshahr, если верить их тактико-техническим характеристикам, позволяет их запускать даже из более безопасного пригорода Тегерана.

Насчет безопасности. Следует обратить внимание на то, что район Тебриза уязвим для ударов авиацией ЦАХАЛ и США, а потому подготовка там пусковой площадки для запуска баллистики может быть замечена разведкой и по пусковым нанесен удар на опережение.

Но способна ли Украина перехватывать иранскую баллистику?

Средства противодействия

В целом, иранская баллистика мало чем отличается от стандартной, российской или северокорейской по основным физическим принципам. Разные модификации и характеристики – да, но основной физический принцип неизменен, а потому классический ЗРК Patriot с ракетами PAC-3 и SAMP-T с ракетой Aster-30 B1NT вполне могут перехватывать большую часть наименований.

Проблема в том, что ЗРК Patriot и SAMP-T стоят не в каждой украинский области и прикрывают далеко не каждый город-миллионник. Но и там, где эти комплексы есть, им не хватает боекомплекта для осуществления перехватов.

Сдерживающий фактор

Иран не является для Украины дружественной страной с 2022 года. Именно иранские дроны Shahed-131, Shahed-136, Shahed-238, Karar, иранские боеприпасы и прочая продукция убили украинцев больше, чем баллистические ракеты. Ежемесячно по нашей строне Россия выпускает более 100 баллистических ракет и будет их на три больше или на три меньше – это ничто по сравнению с тем, сколько по Украине прилетело иранских дронов-камикадзе.

Если же территории нашей страны будет нанесен удар иранской баллистикой с территории Ирана – это не только развяжет украинским спецслужбам руки по проведению точечных операций против иранских официальных лиц в других странах, но и нанесению ударов по самой республике. Украина может перейти не к ситуативному, а системному оперированию в Каспийском море с целенаправленными ударами по всем иранским судам, которые ходят в этой акватории.

Конечно, превратить для Ирана Каспийское море в такое же море мертвых кораблей, коим стало Азовское для российского коммерческого флота, будет сложно, но инструментарии это начать делать у Украины есть. Да и понимание того обстоятельства, что от Украины до Тегерана через территорию РФ и Каспий менее 2000 км – для современных украинских дронов это расстояние совершенно не непреодолимое.

Кроме того, такой уровень конфронтации явно сблизит позиции Киева и Иерусалима, а также Вашингтона. Украина может передать Израилю технологии применяемых против России дронов и тем самым простимулировать развитие этого направления для нужд ЦАХАЛ. На Ближнем Востоке украинские морские дроны могут стать определяющим инструментом в сдерживании Ирана в Ормузском проливе.

Удар возмездия или устрашения, которым якобы грозит или грезит Иран, ровным счетом ничего нового не покажет стране, которая живет пятый год в состоянии полномасштабного вторжения и непрекращающегося террора, в том числе и при пособничестве Исламской республики, а вот Украина против Ирана зеркальные меры применять еще даже не начинала.

Конечно, любую информацию, исходящую из разных источников и площадок следует тщательно перепроверять, но моделируя подобную угрозу, которая перевозбудила нашу общественность, следует понимать, что от таких действий больше новых проблем возникнет именно у Ирана. Да, противодействие таким ударам у нас недостаточное, но развитие событий после них будет не на пользу Тегерану.