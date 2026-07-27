Потери России в войне превысили 1 млн 440 тыс. человек: за сутки отминусованы ещё 1590 российских захватчиков — Генштаб
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Силы обороны Украины за сутки 26 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1590 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 440 тыс. 580 человек.
Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Потери армии РФ на утро 27 июля
Силы обороны за сутки 26 июля уничтожили еще 1590 российских оккупантов.
Также в утренней сводке от 27 июля в Генштабе сообщили об уничтожении 8 российских танков, 13 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем и 1 средства ПВО.
У оккупантов стало меньше на 1 269 БПЛА оперативно-тактического уровня и 7 наземных робототехнических комплексов.
Кроме того, враг потерял еще 492 единицы автомобильной и 7 единиц специальной техники.
Защитникам удалось сбить 7 крылатых ракет, которыми Россия атаковала Украину.
Общие боевые потери противника за время полномасштабной войны
Всего с 24 февраля 2022 года Россия в войне против Украины потеряла уже 1 440 580 своих солдат.
Впечатляют и материальные потери: уничтожено 12 225 танков, 25 032 ББМ, 46 831 артиллерийская система, 1 969 РСЗО и 1 519 средств ПВО.
Также сбито уже 439 вражеских самолетов, 354 вертолета, 429 555 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 2 038 наземных робототехнических комплексов.
Защитники потопили 34 корабля и поразили 2 подводные лодки РФ.
Ликвидировано 126 302 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 4 472 единицы спецтехники.
Количество сбитых защитниками крылатых ракет достигло 4 950.
Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении враг готовит штурмы на квадроциклах и мотоциклах.
Для этих штурмов оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение.
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