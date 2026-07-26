На Покровском направлении противник готовит штурмы на квадроциклах и мотоциклах: военные рассказали, что происходит

Страна-террорист не прекращает наступательных действий в Донецкой области. В частности, на Покровском направлении, которое является одним из самых горячих. Там оккупанты готовят штурмы на квадроциклах и мотоциклах.

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Об этом сообщили украинские военные из 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. Отмечается, что для этих штурмов оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение.

"Именно использование этой техники, вероятно, станет одним из основных способов, которые противник будет применять для попыток прорыва нашей обороны. Несмотря на постоянные штурмовые действия, достичь поставленных целей врагу не удается. Силы бригады "Рубеж" своевременно выявляют и уничтожают противника еще на подступах к позициям", – говорится в сообщении.

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Военные добавляют, что основной целью оккупантов остается продвижение в направлении Доброполья. Именно на этом направлении противник сосредотачивает свои усилия, однако реализовать свои намерения пока не может.

"Также на этой неделе военнослужащие бригады "Рубеж" были задействованы в отражении масштабного механизированного штурма противника, который силами 1-го корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений был успешно сорван", – говорится в сообщении военных.

В частности, в ходе боя бойцы бригады уничтожили одну боевую бронированную машину, мостоукладчик МТУ-72, а также принимали участие в поражении другой вражеской техники.

Отмечается, что бойцы бригады "Рубеж" продолжают контролировать обстановку, эффективно противодействуя попыткам противника прорвать оборону.

Напомним, что Силы обороны Украины за сутки 25 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1440 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 438 тыс. 990 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины отразили масштабное механизированное наступление российских войск на Покровском направлении. В ходе боев 22 июля были уничтожены десятки единиц техники противника и значительное количество личного состава оккупационной армии.

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