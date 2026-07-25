Уничтожены десятки единиц техники: Силы обороны отразили мощное танковое наступление армии РФ на Покровском направлении. Видео

Силы обороны Украины отразили масштабное механизированное наступление российских войск на Покровском направлении. В ходе боев 22 июля были уничтожены десятки единиц техники противника и значительное количество личного состава оккупационной армии.

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О результатах боевой операции сообщил официальный канал 1-го корпуса НГУ "Азов". Там отметили, что штурм осуществляли силы 8-й и 41-й армий РФ, а также 90-й танковой дивизии.

По данным военных, механизированное наступление удалось полностью остановить благодаря совместным действиям украинских подразделений.

Как отражали атаку

По информации военных, оккупанты атаковали сразу с двух направлений. Подразделения 41-й гвардейской общевойсковой армии и 90-й гвардейской танковой дивизии выдвинулись из района поселка Новоекономичное, тогда как силы 8-й гвардейской общевойсковой армии начали наступление из района села Воздвиженка.

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В течение четырёх часов российские войска пытались прорваться к населённым пунктам вблизи села Шахово. Для поддержки наступления противник задействовал десятки единиц бронированной и лёгкой техники, а также ударные беспилотники "Гербера" и "Ланцет", с помощью которых пытался ограничить действия украинской авиации.

К отражению атаки были привлечены подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Силы беспилотных систем, Воздушные силы ВСУ, подразделения Государственной пограничной службы, в частности главный отдел беспилотных систем "Феникс", а также подразделения Национальной гвардии Украины и Вооружённых сил Украины.

Потери противника

Украинские военные сообщили, что на подступах к позициям Сил обороны были установлены минно-взрывные заграждения, а мостовые переправы противника были повреждены тактической авиацией. При попытке восстановить их с помощью понтонов российские войска вновь понесли потери — переправы были уничтожены ударами Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, украинские защитники уничтожили современную российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", которую оккупанты использовали для поддержки наступления.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" сообщили, что в результате боевых действий были уничтожены семь танков, шесть боевых бронированных машин, одна РСЗО БМ-21 "Град", одна РСЗО "Торнадо-С", три единицы специальной техники и 47 единиц лёгкой техники.

Кроме того, по данным военных, ликвидировано 123 российских оккупанта, ещё 29 получили ранения.

В результате профессиональных действий всех задействованных подразделений под управлением 1-го корпуса НГУ "Азов" средствами ствольной артиллерии, РСЗО, ударными БПЛА было уничтожено 7 танков, 6 ББМ, 1 РСЗО БМ-21 "Град", 1 РСЗО "Торнадо-С", 3 единицы спецтехники, 47 единиц лёгкой техники. Ликвидировано 123 оккупанта, ещё 29 получили ранения.

"Механизированный штурм был отбит. Мы всегда готовы совместными усилиями отражать наступление врага!" — говорится в сообщении официального канала 1-го корпуса НГУ"Азов".

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия сосредоточила свои наступательные усилия на Лиманском направлении. Оккупанты планируют использовать его в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, несмотря на то, что армия РФ несет рекордные потери.

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