Стоило армии РФ в $1,9 млн: Силы обороны впервые поразили российский аналог HIMARS. Видео

Украинские военные впервые поразили российскую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую оккупанты использовали для поддержки наступлений. Технику уничтожили во время отражения масштабного механизированного штурма российских войск.

Видео дня

Об этом сообщили бойцы "Азова". На странице полка в Facebook опубликовали видео поражения российской установки.

Россияне пытались провести масштабный механизированный штурм

22 июля российские войска силами 8-й и 41-й общевойсковых армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку наступления в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов". Для атаки оккупанты задействовали десятки единиц бронированной и лёгкой техники. Наступательные действия противника продолжались около четырёх часов.

Целью российских войск было продвижение к населенным пунктам в районе Шахового.

Вражескую атаку остановили подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов", Центра специальных операций "А" СБУ, Сил беспилотных систем, Воздушных сил ВСУ, Государственной пограничной службы, в частности подразделения беспилотных систем "Феникс", Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Главные истории дня

Украинские военные установили минно-взрывные заграждения на путях следования российских колонн. Также тактическая авиация повредила мостовые переправы, которые противник пытался восстановить с помощью понтонов.

В ходе поддержки механизированного наступления россияне применили реактивную систему залпового огня "Сарма". Украинские силы поразили эту установку с помощью ударного дрона авиационного типа.

Потери российских войск во время штурма

В результате боевых действий украинские подразделения уничтожили 7 российских танков, 6 боевых бронированных машин, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", РСЗО "Торнадо-С", 3 единицы специальной техники и 47 единиц лёгкой техники.

Также были уничтожены 123 российских военнослужащих, ещё 29 оккупантов получили ранения.

Что известно о РСЗО "Сарма"

Ранее Россия представила 300-мм реактивную систему залпового огня "Сарма", которую планируют использовать для пополнения запасов РСЗО. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что появление новой системы свидетельствует о попытках Москвы продолжать войну в условиях истощения ресурсов.

О "Сарме" стало известно после визита российского диктатора Владимира Путина на предприятие "Мотовилихинские заводы" в Перми, где ему представили эту разработку.

РСЗО "Сарма" входит в российскую программу "Кама", которая предусматривает создание облегчённой 300-мм реактивной артиллерийской системы с возможностью использования управляемых боеприпасов.

Первые сообщения о разработке этой установки появились в 2023 году. Российская сторона заявляла, что система должна обладать повышенной мобильностью, а также автоматизированными системами управления огнем и наведения. "Сарма" создана на четырехосном шасси КамАЗ-63501 с бронированной кабиной и имеет шесть направляющих для реактивных снарядов.

По словам Александра Коваленко, "Сарма" может стать заменой РСЗО "Смерч", которые российские войска используют всё реже.

В 2024 году Министерство обороны РФ, по данным " Милитарного", заказало два дивизиона "Сармы", то есть 12 пусковых установок и такое же количество транспортно-зарядных машин.

Предполагаемая дальность поражения этой системы составляет от 90 до 110 километров.

Коваленко также отметил, что проект "Сарма" ранее не был запущен в серийное производство, однако сейчас Россия вернулась к нему из-за проблем с производством современной техники и необходимости пополнять запасы вооружения.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия сосредоточила свои наступательные усилия на Лиманском направлении. По его словам, оккупанты планируют использовать его в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, несмотря на то, что армия РФ несет рекордные потери.

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