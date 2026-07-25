Россия атаковала Запорожье: есть погибший, 9 раненых. Фото и видео

Днем 25 июля российская оккупационная армия нанесла новую серию ударов по Запорожью. Целью врага в очередной раз стала гражданская инфраструктура областного центра.

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Вследствие обстрела ранения получили мирные жители, среди них – дети. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Последствия российского террора

По информации ОВА, враг нанес удары по областному центру около 11:00. По предварительным данным, для террористической атаки по Запорожью россияне применили управляемые авиабомбы.

После взрывов в одном из районов города поднялся огромный столб дыма. На месте атаки были зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.

Главные истории дня

Сначала в областной администрации проинформировали, что ранения в результате российского обстрела получили двое мирных жителей. Позже в ОВА уточнили, что еще одну женщину спасатели достали из-под завалов разрушенного здания. Пострадавшую передали медикам.

По состоянию на 12:25 стало известно, что одна женщина погибла вследствие российских обстрелов. Также в областной администрации уточнили, что 9 человек нуждаются в помощи врачей, в том числе трое детей.

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