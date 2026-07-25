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В российском Екатеринбурге атакован склад Wildberries: поднялся дым. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
7 минут
2,7 т.
В Екатеринбурге подвергся нападению склад
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Утром 25 июля в России раздались взрывы. Под ударом оказался город Екатеринбург на Урале – примерно в 2 тыс. км от Украины.

Сообщается об атаке на очередной склад российского маркетплейса Wildberries, на территории вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

О том, что украинские средства дроны преодолели тысячи километров и долетели до Екатеринбурга, в Exilenova+ сообщили в 08:50 утра. В канале были опубликованы кадры со столбом черного дыма.

Сообщается, что Силы обороны вновь нацелились на "ахиллесову пяту" России – очередной склад Wildberries.

"Екатеринбург, был атакован склад Wildberries", – отмечалось в сообщении.

Атаку именно на этот объект подтверждают и в сообществе world.militares: там подчеркнули, что расстояние от Екатеринбурга до границы с Украиной составляет около 1 750 км.

Дроны летели на очередной склад российского маркетплейса

Правда, некоторые из опубликованных очевидцами кадров показывают: на этот раз попадание пришлось не на сам склад, а непосредственно рядом с ним. Дым, который видят россияне, поднимается от автомобилей, припаркованных рядом со складом: их, судя по кадрам, сгорело немало.

И пусть сегодняшняя атака на данный момент не была слишком успешной, в Exilenova+ убеждены, что склад в Екатеринбурге можно считать обречённым – и в следующий раз туда прилетит гораздо эффектнее и эффективнее.

Российский Екатеринбург атаковали дроны
Российский Екатеринбург подвергся атаке дронов
Российский Екатеринбург подвергся атаке дронов
Российский Екатеринбург подвергся атаке дронов
Российский Екатеринбург подвергся атаке дронов
Российский Екатеринбург подвергся атаке дронов
Российский Екатеринбург подвергся атаке дронов
Российский Екатеринбург подвергся атаке дронов

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам ISW, украинские войска всего за неделю нанесли удары по 10 складам Wildberries. И это непременно будет иметь последствия для Кремля, ведь удары уже коснулись как жителей Москвы и Санкт-Петербурга, так и российской элиты, включая представителей ближайшего окружения Путина.

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