В российском Екатеринбурге атакован склад Wildberries: поднялся дым. Фото и видео

Утром 25 июля в России раздались взрывы. Под ударом оказался город Екатеринбург на Урале – примерно в 2 тыс. км от Украины.

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Сообщается об атаке на очередной склад российского маркетплейса Wildberries, на территории вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

О том, что украинские средства дроны преодолели тысячи километров и долетели до Екатеринбурга, в Exilenova+ сообщили в 08:50 утра. В канале были опубликованы кадры со столбом черного дыма.

Сообщается, что Силы обороны вновь нацелились на "ахиллесову пяту" России – очередной склад Wildberries.

"Екатеринбург, был атакован склад Wildberries", – отмечалось в сообщении.

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Атаку именно на этот объект подтверждают и в сообществе world.militares: там подчеркнули, что расстояние от Екатеринбурга до границы с Украиной составляет около 1 750 км.

Правда, некоторые из опубликованных очевидцами кадров показывают: на этот раз попадание пришлось не на сам склад, а непосредственно рядом с ним. Дым, который видят россияне, поднимается от автомобилей, припаркованных рядом со складом: их, судя по кадрам, сгорело немало.

И пусть сегодняшняя атака на данный момент не была слишком успешной, в Exilenova+ убеждены, что склад в Екатеринбурге можно считать обречённым – и в следующий раз туда прилетит гораздо эффектнее и эффективнее.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам ISW, украинские войска всего за неделю нанесли удары по 10 складам Wildberries. И это непременно будет иметь последствия для Кремля, ведь удары уже коснулись как жителей Москвы и Санкт-Петербурга, так и российской элиты, включая представителей ближайшего окружения Путина.

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