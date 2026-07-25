Украинские войска за неделю нанесли удары по 10 складам Wildberries: в ISW оценили последствия для России

В течение недели Силы обороны нанесли удары по как минимум 10 складам российского маркетплейса Wildberries. В местах попаданий вспыхнули мощные пожары, российский бизнес понес многомиллиардные убытки.

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Кампания ударов по логистическим центрам Wildberries заставит ощутить на себе последствия войны жителей крупных российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, а также нанесла удар по финансовым интересам российской элиты, в частности, в окружении российского диктатора Владимира Путина – что будет иметь последствия для Кремля. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW)

Украинские военные уничтожили как минимум 10 объектов Wildberries за неделю

Всего за неделю украинские войска атаковали как минимум десяток складов одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries. Под ударами оказались объекты компании как в различных регионах России, так и на оккупированных территориях Украины.

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Так, в ночь на 24 июля были атакованы два логистических объекта Wildberries в Ленинградской области (в Шушарах и Уткином Заводе) и еще один — в оккупированном Симферополе (Крым).

Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким 24 июля подтвердила удары по центрам в Санкт-Петербурге и объекту Wildberries в Симферополе и заявила, что якобы удалось спасти некоторые складские помещения и товары.

Впрочем, логистические объекты в Шушарах и Уткином Заводе "временно приостановили работу".

Оппозиционные российские источники сообщили, что украинские войска также нанесли удары по складу Wildberries в Твери, а кадры, опубликованные 24 июля, зафиксировали там мощный пожар.

До этого украинские войска нанесли удары по двум логистическим объектам Wildberries в Московской и Тамбовской областях (в ночь на 18 июля), одному объекту Wildberries в Московской области ( в ночь на20 июля), двум объектам Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях (в ночь на 22 июля) и одному объекту вблизи города Воронеж (в ночь на 23 июля).

Атаки на Wildberries создали новые вызовы для российской ПВО

Усиление украинских ударов по объектам Wildberries может создать дополнительные проблемы для и без того перегруженной противовоздушной обороны России и, вероятно, будет причинять все больше неудобств россиянам, пользующимся платформой Wildberries.

Инсайдеры из РФ сообщают, что после ударов по объектам Wildberries в Московской области там начали срочно возводить дополнительные стационарные позиции ПВО по всему региону.

Эти атаки в совокупности с другими ударами по глубокому тылу РФ, поражением военной логистики и ударной кампанией средней дальности, а также усилиями по изоляции оккупированного Крыма, уже спровоцировали в России дополнительную потребность в людских и материальных ресурсах – в дополнение к уже существующим потребностям в укомплектовании армии и удержании линии фронта в Украине.

"России будет трудно включить склады Wildberries и аналогичные объекты в растущий список тыловых активов, которые она должна защищать", – говорят аналитики.

Войну почувствуют жители Москвы и представители путинской элиты

Еще одно тревожное для Кремля последствие ударов по Wildberries – "неудобства", которые уже испытывают россияне в Москве и Санкт-Петербурге, которых российские власти пытались максимально оградить от войны. И проблемы, с которыми москвичи и петербуржцы сталкиваются в повседневной жизни, будут только множиться.

На себе ощутили последствия войны и представители ближайшего окружения Путина, в частности руководитель аппарата администрации президента РФ Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов: обоих связывают с Wildberries как совладельцев или заинтересованных лиц.

"Недавние украинские удары по объектам Wildberries, как сообщается, нанесли ущерб на сумму около 170 миллиардов рублей (около 2,2 миллиарда долларов США) по состоянию на 24 июля, что, вероятно, окажет давление на элиту, владеющую, управляющую и удерживающую крупные доли в Wildberries. Путин, как сообщается, попросил российскую элиту финансово поддержать его военные усилия в марте 2026 года, нарушив обещание, данное им олигархам в июле 2000 года, что он будет поддерживать приватизацию советских активов до тех пор, пока олигархи будут держаться в стороне от российской политики и присягать на верность Путину. Сообщается, что с тех пор российские элиты пытались перевести деньги за границу, чтобы защитить свои активы от национализации со стороны России", — описали ситуацию в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным ISW, Путин отказался от переговоров и собирается захватить Донбасс до конца года.

Также аналитики предупреждали, что Кремль готовится к новой волне мобилизации и возможным беспорядкам.

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