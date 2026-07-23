Путин отказался от переговоров и собрался захватить Донбасс до конца года

Кремль продолжает демонстрировать абсолютную неготовность к компромиссам, подменяя реальные дипломатические переговоры предъявлением ультиматумов. Москва в очередной раз подтвердила приверженность своим максималистским военным целям, отказываясь от каких-либо уступок.

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Пока российская армия безуспешно пытается добиться успехов на фронте, в Москве не прекращают озвучивать требования с полной капитуляцией Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ультиматумы вместо дипломатии

Представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что базовыми условиями Москвы для прекращения войны остаются требования диктатора Владимира Путина, озвученные еще в июне 2024 года. Таким образом, Кремль по-прежнему настаивает на полном выводе украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также на официальном отказе Украины от вступления в НАТО ещё до начала каких-либо переговоров.

Источники, близкие к Кремлю, заявили, что путинский режим не намерен возвращать ни одну из оккупированных территорий. Более того, Путин одержим идеей захвата всей Донецкой области, а также намерением создать так называемую "буферную зону" в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

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Ложь минобороны РФ и реальность на фронте

Накануне в западных медиа появились новые заявления о том, что Кремль готов вернуться к теме переговоров только после полного захвата Донецкой области. При этом в минобороны РФ заверили Путина, что российские войска якобы способны достичь этой цели к концу 2026 года.

Однако эксперты ISW называют такие планы крайне маловероятными. Продвижение российских войск в Украине критически замедлилось. Аналитики не готовы оценить возможность захвата всей Донецкой области в принципе, в какие бы сроки это ни планировалось.

В то время как российская пропаганда заявляет о захвате 2226 кв. км за первые шесть месяцев 2026 года, реальные доказательства ISW подтверждают захват лишь 81,1 кв. км, с учетом продвижения или проникновения на 626,85 кв. км, где контроль не установлен.

Замедление оккупантов стало результатом в том числе успешного контрнаступления Украины весной-летом 2026 года. Несмотря на это военное командование продолжает систематически преувеличивать успехи на поле боя, формируя у Путина искаженную картину реальности и побуждая его упорствовать в отказе от компромиссов.

Напомним, в рамках возможных мирных договоренностей страна-агрессора Россия больше не намерена возвращать Украине захваченные территории на севере и северо-востоке страны. По данным источников, близких к Кремлю, Москва решила оставить за собой оккупированные районы Сумской и Харьковской областей, превратив их в так называемые "буферные зоны".

Как сообщал OBOZ.UA, текущая ситуация на фронте и украинские удары на большие расстояния создали вокруг российского диктатора Владимира Путина "токсичную атмосферу". Окружение лидера Кремля уже осознает его ответственность за войну, последствия которой ощущают на себе простые россияне.

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