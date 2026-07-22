Я буду писать не как военный, а как человек, который долгое время находился рядом с различными военными. То есть у меня есть свое мнение со стороны.

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Далее текст на языке оригинала.

Армія – це кастова система. Вона такою була, вона такою буде. Саме того це найбільш консервативна система в любій країні.

Сама каста формується по принципу довіри. Тобто попередньо цінується вірність, лояльність, та готовність виконувати накази саме так, як тобі їх наказують, що формує контроль великої системи.

Як бачите, компетентність, це важлива, але не першочергова риса, яка формує твою карʼєру в армії. Ці люди не давали присягу бути самими компетентними, вони давали присягу на вірність та захист народу України.

Кастовості в армії – сотні, мабуть тисячі років. Це культура, яка сформована еволюційно на досвіді сотень війн. І вона має свою логіку, бо якщо я главком, то тобі довіряю сили та засоби, я тобі, підлеглому, довіряю життя людей та сектор захисту, і перше що людина яка довіряє такі сили та засоби буде вимагати – це абсолютну лояльність та виконання наказів.

Главные истории дня

На початок війни в 2014 році, я для себе побачив декілька каст.

1. Військові, яки прийняли керування на генеральських посадах під час АТО та їх оточення. Це здебільшого були генерали 8 армійського корпусу та їх оточення. Це і Муженко, і Хомчак, і Сирський.

2. Військові, які зустріли АТО на посадах комбрігів або на схожему рівні керівництва. Представники таких військових – це Забродський, Мікац, Ніколюк, Залужний. Це були більш "приземлені" та розуміючи поле бою командири, бо в них був досвід розуміння процесів як мінімум на рівні бойової бригади. Це звісно не означало, що ці люди не брали участь в реальних бойових діях особисто, ніхто таке не скаже Забродському, який тягнув десантників в рейд за собою своїм прикладом, або той же Ніколюк, який при нападі сепарів на свій ВОП обігнав штурмову групу, що рухалась в сторону цього ВОП, розмахуючи "мухою" в одній руці, і автоматом в другій. Але все ж це люди, які формували свій досвід та під час АТО на рівні командування бригад або на схожому рівні. А досвід АТО все ж трохи застарів.

3. Група "молодших офіцерів", як я її називаю. Які вже не молоді, але саме такими я їх запам'ятав в 2014-му. Це військові, які сформували своє бачення під час посад взводний/ротний/комбат під час АТО, і отримали найбільший бойовий досвід цієї війни за службу в 12 років. Ця когорта почала формуватися під час навчання в інституті Черняховського після боїв 2014 року. Командирів, які пройшли пекло боїв в Луганській області, Донецькій, Сектор Д, ДАП, Іловайськ, здебільшого після поранень, відправили підвищувати свою кваліфікацію в ВВУЗ, після активної фази 2014 року. Молоді офіцери травмовані звалившимся на них пиздецом, вчились, знайомились, дружили, збирались по вечорам на пиво, де обговорювали бойові дії та (ну як же без цього) промивали кістки командирам, відірваним від того бойового досвіду який пройшли вони. Представники цієї "касти" вам відомі. Це Драпатий, Межевікін, Кащенко, Сухаревський та багато інших гарних офіцерів. Там же я і познайомився Драпатим, який був простим та компетентним офіцером, який був для всіх гарним другом, простим, неконфліктним та людяним, хоча там всі "молодші офіцери" були більш прості та менш затягнуті ніж генерали радянської шкіл. Тому він і має довіру від тих, хто його знає.

Це дуже загальне спрощення "каст", бо звісно є багато змішаних варіантів. Наприклад Гнатов, який більше з когорти між "молодшими офіцерами" та "комбрігами часів АТО", але став НШ ГК. Доречі я вважаю що це дуже компетентний офіцер, але ну так система працює, якщо ти вже лояльний Сирському, то підтримуєш його до кінця.

Так що неідеально, але загальну картину цей приклад передає.

Кастовість – це фундамент армії. Але є і недоліки в цій системі. Основний недолік – що лояльність, перемагаючи компетентність, часто залишає перспективних офіцерів за бортом тільки тому, що вони не належать до відповідної касти. І саме в цьому була критика Сирського, і гасла, що з зміною головкома затягнули. Як приклад – той же Сухаревський. Людина яка сформувала СБС, багато в чому при протидії ГШ, запустила багато процесів які працюють зараз, саме він сформував підрозділи які повинні були працювати по логістиці, випередивши час, запустив дронове ППО і доказавши що в цьому є перспектива, розробив принцип роботи мідл-страйків.... і все одно його збили і ніхто зараз не знає де він і чим займається, хоча в нас небагато офіцерів з таким досвідом в стратегічному рівні в БПЛА. Таких офіцерів, нажаль, за останні роки було немало. Це сигналізувало про те що вказана "каста" перегнула палку з своєю владою.

Ну і багатьом в армії було зрозуміло, що можливий потенціал ЗСУ в таких умовах не реалізується на повну, і якщо група главкома заради авторитарності збиває людей які повинні розвивати ЗСУ, то загальна система дала збій.

Одразу щоб закрити питання в стилі "що круче, кунг-фу чи карате", на темі "Сухаревський/Мадяр", можу сказати, що їх вклад в існуючий СБС дуже різний, але саме вони сформували цей род військ, таким як він є.

Сухаревський привніс туди загальну концепцію, будучи кадровим військовим, побудував структуру та заклав шляхи розвитку. Мадяр привніс в цю систему "Лінію дронів", яка є його дитиною, та забезпечив ниття росіян що на одного їх штурмовика ми полюємо десятью фпвішками, і пройти чи евакуюватися з цього боя майже неможливо, та підтримав попередній розвиток СБС. І ця синергія спрацювала. СБС – це наймолодший, але найперспективніший рід військ. Його створення тоді – це був вчасний та правильний крок. І тепер СБС – це наша українська "бабайка". В той же час РФ не може досі сформувати СБС РФ та запустити його. А по командувачу там взагалі інша картина, мʼяко кажучи там не люблять командувача СБС та не поважають, як Мадяра у нас. А це важливо, бо вмотивований воїн хоче належати до сильної зграї з відомим лідером, для новоствореного роду військ це дуже важливо.

Але ми відовлеклись.

То що означає прихід Драпатого?

Це формування керівних алгоритмів, які він вважає більш ефективним. Це більш розвинені горизонтальні зв'язки між "молодими (колись) офіцерами" та довіра функцій більш молодим командирам. Це впровадження своїх особистих ідей, які в нього сформувались за 12 років війни. І так, це займе час, буде якийсь перехідний період, але саме такі еволюційні крок покращують систему та роблять ії більш сучасною в консервативному середовищі.

Що це означає для росіян?

Ну по-перше, це ниття. Бо вони ах*єлі від цього прикладу, в них немає інших каст ніж "Герасімов" та "Шойгу". І вони розуміють що сама можливість таких рокіровок в армії- це можливості, ті самі можливості які армія РФ не отримає, бо до кінця війни буде заручником "касти Герасімова". І це їх демотивує. Сильно.

Ну і заключне. Успіху тобі, головком Драпатий. І я вірю що він буде. Бо поруч з тобою занадто багато вмотивованих гарних офіцерів, які в любий момент протягнуть тобі руку, та підтримають тебе, коли буде складно.

Успіху та перемоги.