Россия ударила по гражданской инфраструктуре Одессы: есть погибший и пострадавшие. Фото

Днем 22 июля российская оккупационная армия продолжила терроризировать Одесскую область обстрелами. Вследствие очередной атаки в областном центре повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Одного человека россияне убили, ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации областной власти, в Одессе после обстрела зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом, причинив разрушение.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два человека: 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в областном центре поврежден двухэтажный жилой дом и территория СТО. Информация о количестве пострадавших и последствиях атаки уточняется.

Главные истории дня

По информации мониторинговых каналов, российские террористы нанесли удары по Одессе с помощью баражирующих боеприпасов "Бандероль". Это гибрид БПЛА и малогабаритной крылатой ракеты с реактивным двигателем, который используется армией России для ударов по Украине, в частности по Одесской области. Характеризуется высокой скоростью до 500 км/ч и применяется для террористических атак.

Мониториговые каналы писали, что оккупанты запустили по Одессе сверхзвуковую противокорабельную ракету "Оникс" с территории временно оккупированного Крыма.

Еще спустя некоторое время российские оккупанты нанесли повторный удар по Одессе. По информации Воздушных сил ВСУ, захватчики атаковали регион баллистической ракетой.

Напомним, 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июля российские войска нанесли удар по Одессе. Пострадало частное предприятие. Известно, что три человека погибли, ещё шестеро получили ранения.

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