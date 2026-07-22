Блог | Впереди сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью и уважением к людям
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ.
Далее текст на языке оригинала.
Дякую Президенту України за підтримку цього рішення.
Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.
За час його командування в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.
Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти.
Президент України поставив перед нами чіткі завдання – продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України.
Слава Україні!