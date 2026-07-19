Россия атакует Украину бомбардировщиками Ту-22М3: зафиксированы пуски сверхзвуковых ракет

Днем 19 июля оккупационная армия России подняла авиагруппу стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. По предварительным данным, около 16:00 враг нанес ракетный удар.

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Захватчики подняли бомбардировщики с аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области. Об этом пишут украинские мониториговые каналы.

Продолжение ракетного террора

По информации мониторинговых групп, российская оккупационная армия подняла в воздух сразу четыре бомбардировщика. Самолеты начали вылетать один за другим около 14:00. В сети писали, что вылет может быть боевым, и в случае запуска ракет целью врага могут стать объекты в Одесской области.

Также сообщается, что утром 19 июля группа бомбардировщиков прибыла с аэродрома "Оленья" на "Энгельс-2" с целью снаряжения крылатыми ракетами Х-22/32.

По состоянию на 15:05 группа бомбардировщиков находилась в Волгоградской области и следовала в юго-западном направлении. В случае, если самолеты не изменят курс, то около 16:00 могут выйти на потенциальные пусковые рубежи над Черным морем.

Главные истории дня

В 15:56 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске крылатых ракет Х-22 в направлении Одесской области. Мониториговые группы уточнили, что пуски выполнили два борта Ту-22М3.

Опасность ракеты Х-22

Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 используются российскими оккупантами для запуска ракет Х-22 и модернизированных Х-32. Это советская сверхзвуковая крылатая ракета большой дальности, создававшаяся еще в 1960–1970-х годах.

Несмотря на возраст, она остается одним из самых опасных и разрушительных типов вооружения, которые российские оккупационные войска используют для ударов по Украине с самолетов Ту-22М3.

Изначально Х-22 разрабатывалась как противокорабельная ракета для уничтожения авианосцев. Радиолокационная головка самонаведения ракеты была спроектирована так, чтобы четко видеть контрастный объект на воде. Когда Х-22 запускают по наземным объектам в жилой застройке, радар "слепнет" и путает гражданские здания с промышленными зонами.

Круговое вероятное отклонение может составлять от 300 до 800 метров. Использование такого оружия по городам фактически является заведомым актом террора, так как попасть точно в конкретный военный объект невозможно.

Напомним, в Запорожской области вражеский беспилотник поразил пассажирский поезд. В результате атаки легкое ранение получила проводница, однако благодаря своевременной эвакуации пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что российские террористы вечером 16 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли как минимум три человека, есть раненые. Разрушены частные дома, возникли пожары.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на воскресенье, 19 июня,Киев подвергся воздушной атаке десятками ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за всё время войны.

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