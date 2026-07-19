В Запорожской области вражеский БПЛА попал в пассажирский поезд: ранена проводница. Фото

В Запорожской области вражеский беспилотник поразил пассажирский поезд. В результате атаки легкое ранение получила проводница, однако благодаря своевременной эвакуации пассажиры не пострадали.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". В компании отметили, что пассажиров доставят в Запорожье на автобусах.

Россияне атаковали дроном пассажирский поезд в Запорожской области. Мониторинговая группа "Укрзализныци" своевременно отдала команду на эвакуацию.

Предварительно известно, что одно из проводников получила легкое ранение.

Пассажиров доставят в Запорожье на автобусах, организованных при содействии Запорожской областной военной администрации.

Также в компании предупредили, что возможны перевозки с использованием автобусов и пригородных электропоездов в и из Запорожья. Пассажирам рекомендуют обращать внимание на персональные уведомления в приложении "Укрзализныци".

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"Безопасность пассажиров и сотрудников железной дороги остается приоритетом, поэтому движение поездов в регионе будет находиться под максимальным контролем наших мониторинговых групп. Обращаем внимание, что возможны перевозки с использованием автобусов и пригородных электропоездов из/в Запорожье — просим следить за персональными уведомлениями в приложении "Укрзализныци", — добавили в компании.

Напомним, российские террористы вечером 16 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли как минимум три человека, есть раненые. Разрушены частные дома, возникли пожары.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на воскресенье, 19 июня, Киев подвергся воздушной атаке десятками ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за всё время войны.

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