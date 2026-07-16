16 июля днём российские террористы нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли как минимум три человека, есть раненые. Разрушены частные дома, возникли пожары.

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Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации. Опубликованы фото и видео с мест попаданий.

Российские оккупанты выпустили по областному центру три управляемые авиабомбы. В результате попаданий разрушены и повреждены жилые и нежилые здания.

Сначала сообщалось, что , по предварительным данным, погибли два человека, а трое получили ранения. Кроме того, спасатели предполагали, что под завалами может находиться еще один человек.

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Однако впоследствии стало известно уже о трех погибших. В ОВА предупредили, что число жертв российского террора может увеличиться, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте работают экстренные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы, уточняется информация о пострадавших и масштабах разрушений.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров поблагодарил сотрудников экстренных служб, которые с первых минут российского нападения работают на местах попаданий.

"С первых минут на месте попаданий наши службы чрезвычайных ситуаций спасают, поддерживают, помогают. Искренняя благодарность за вашу работу. Люди — настоящая сила", — написал Федоров в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 15 июля, россияне также наносили удары по Запорожью. Оккупанты прицельно ударили FPV-дроном по мирным жителям Орехова. В результате атаки погибли три человека, ещё 15 человек пострадали.

13 июля Россия атаковала Запорожье и окрестности авиабомбами. В результате удара пострадали 12 человек, среди них — 4-летний ребенок.

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