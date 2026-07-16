Видел в сети многочисленные обсуждения экспертов по поводу того, как быстро Украина сможет наладить производство Патриотов для себя (на своей территории или вне, неважно). Что помимо разрешения и полученных чертежей очень сложно наладить производство или закупку всех различных деталей этого неимоверно сложного комплекса.

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В общем одни пессимисты и заявляют, что на это уйдут многие лета, другие оптимисты и говорят, что это даже дело недель, очень сомневаюсь, но хочется верить.

Я совсем-совсем не эксперт в противо-ракетной обороне. Сроки никакие не могу назвать. Но я не понимаю почему обсуждают построение всего комплекса? Тут пессимисты правы, тут работает мой любимый биологический закон – закон минимума. Если какая-то конкретная деталь в дефиците, ее производство ограниченно, ее можно получить только 100 в год, то больше 100 ракет ты не создашь.

Но ведь необязательно воспроизводить весь комплекс? В Украине уже проходят испытания баллистические ракеты FP-7 и FP-9, технически противоракетные ракеты (простите за туфтологию) – это те же баллистические ракеты. Посмотрите, как орки применяют ракеты С-300 и С-400, они продолжают их использовать и как баллистические, для ударов по целям на земле. Прицельность у них для ударов по земле никуда не годится, что делает их оружием террора, а не точечным, но это уже отдельный вопрос

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То есть, можно взять FP-7 или FP-9, поставить на них элементы наведения и управления, связи и т.п. от РАС-3 Патриота, по той же лицензии, чтобы они могли напрямую работать с радарами наведения и командным пунктом самого комплекса Патриота, и вполне может получиться рабочая ПРО-ракета. Да, я понимаю, зенитные ракеты маневреннее, значит нагрузки на корпус там много выше, и обычная ракета может их не выдержит, но это опять-таки технический вопрос который можно решить укреплением (и утяжелением) корпуса, изменением рулей и т.д. Но это все решаемые вопросы, главное будет технология обнаружения, наведения и поражения цели. Может уже и существующие модели вполне могут справляться с такими нагрузками, мы не знаем, тем более что FP-7 уже разрабатывается как основа для противоракетной системы Freyja, значит технически она может соотвествовать.

Конечно, даже при наличии готового корпуса и двигателя дефицитными могут оказаться головка самонаведения, инерциальная система, приводы управления и специализированная электроника. Но круг таких критических компонентов все равно значительно уже, чем при попытке копировать весь Patriot с нуля.

Поэтому очень может быть, что оптимисты правы, и украинский вариант "Патриотичного Пеликана" может появиться в скором будущем, пусть он будет не так надежен, пусть он будет сбивать не 90% искандеров, а всего лишь 75 процентов (цифры с потолка, для примера), но он будет стоить заметно дешевле, Украина не будет зависеть от поставок США (больше никто не производит, кроме Японии, но те пока только для себя), и сможет более или менее себя защищать, и орки потеряют это преимущество.

Не говоря о том, что у Украины появится и своя баллистика и тогда орки возможно будут жалеть о потраченных ракетах С-400. Хотя может и не будут, может их ракеты С-400 несмотря на хвастливые заявления не очень могут справляться с баллистикой.

Все будет Украина!