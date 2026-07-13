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Россия нанесла авиаудары по Запорожью и окрестностям: семь человек пострадали, в том числе 4-летняя девочка. Фото, видео

Катя Помазан
War
2 минуты
1,7 т.
Последствия вражеского удара.
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В результате российского удара управляемыми авиабомбами по Запорожью и окрестностям пострадали люди. Среди раненых четырехлетняя девочка.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. О последствиях российского удара сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия вражеского попадания в Запорожье.

Российские войска нанесли четыре удара по территории Запорожья.

Один из боеприпасов попал в частный дом, в результате чего здание полностью разрушено. На месте возник пожар.

Последствия вражеского удара в Запорожье.

Сначала сообщалось об одной раненой женщине, затем стало известно еще об одном пострадавшем мужчине. Впоследствии число пострадавших возросло до трех, а позже – до семи человек.

Последствия вражеского обстрела в Запорожье.

Среди пострадавших — четырехлетняя девочка, получившая ранение во время атаки на частные дома. Медики оказали помощь всем пострадавшим.

Последствия вражеского обстрела в Запорожье.

По состоянию на 18:20 на месте попадания вражеского КАБ в Запорожье все еще бушует пожар.

На месте попадания бушует пожар.

Россия продолжает терроризировать украинские населенные пункты. 11 июля оккупанты нанесли удар по Запорожью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия в ночь на 13 июля нанесла авиаудар по Запорожью. Попадание пришлось на жилой многоэтажный дом, вспыхнул пожар.

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