Россия нанесла авиаудары по Запорожью и окрестностям: семь человек пострадали, в том числе 4-летняя девочка. Фото, видео
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В результате российского удара управляемыми авиабомбами по Запорожью и окрестностям пострадали люди. Среди раненых четырехлетняя девочка.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. О последствиях российского удара сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Российские войска нанесли четыре удара по территории Запорожья.
Один из боеприпасов попал в частный дом, в результате чего здание полностью разрушено. На месте возник пожар.
Сначала сообщалось об одной раненой женщине, затем стало известно еще об одном пострадавшем мужчине. Впоследствии число пострадавших возросло до трех, а позже – до семи человек.
Среди пострадавших — четырехлетняя девочка, получившая ранение во время атаки на частные дома. Медики оказали помощь всем пострадавшим.
По состоянию на 18:20 на месте попадания вражеского КАБ в Запорожье все еще бушует пожар.
Россия продолжает терроризировать украинские населенные пункты. 11 июля оккупанты нанесли удар по Запорожью.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия в ночь на 13 июля нанесла авиаудар по Запорожью. Попадание пришлось на жилой многоэтажный дом, вспыхнул пожар.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!