Последние новости по теме нападения на ТЦК во Львове

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Один коллега по довоенной профессии сказал мне, что его очень насторожило то правое ветеранско-военное движение, которое нашло нападавших на патруль ТЦК. Нашло и заставило извиняться на камеру. Мой коллега назвал это "кадыровщиной". Говорил об исторических параллелях, о фрайкорах и чернорубашечниках.

И знаете, я с ним согласен. Действительно, реакция на нападение во Львове на военнослужащих ТЦК – это история о вакууме власти. О переходе государственных функций к тем, кто не имеет на это полномочий. О самоустранении силовых структур. Я бы очень хотел, чтобы нападавших с самого начала задержала полиция, а их покаяние было процедурным и институциональным.

Но этого не произошло.

Как не происходило и раньше. Когда на ребят из ТЦК нападали с ножами. Когда разбивали их автомобили. Когда силой отбивали каких-то "мажорных" мобилизованных. Государственная система решила, что спасение армии – дело исключительно самой армии, а мобилизация превратилась в "слово, которое нельзя произносить".

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Впрочем, не только чиновниками. Эту тему дружно игнорируют и украинские СМИ. Все те, кого обычно считают сторожевыми псами для политиков и чиновников. Те, кто расследует коррупцию и злоупотребления. Те, кто пишет о ценностях и демократии. Их материалы об армии посвящены нарушениям при закупках и никоим образом не затрагивают всего того, что провоцирует самое большое противостояние в стране за последние годы.

О проблемах комплектования армии на протяжении четырех с половиной лет писали единицы. Президента во время пресс-конференций почти не спрашивали о сроках службы. Никто не делал материалов о непрозрачности системы бронирования. Возможно, дело в том, что когда ты сам в лодке, то не возникает желания перераспределять в ней места. Никто не видит проблемы, если она его не касается. Одни забронированы. Другие заботятся о родных.

Вы отдали темы, связанные с нами, на аутсорс тем, кто уже служит. Делаете только то, что делали и до войны. Ваш собственный статус позволил вам ничего не менять в жизни – и вы продолжаете жить своей прежней жизнью в новых условиях.

Друзья, ну что ж, поздравляю. Медийщики, активисты, общественные деятели – вы сами создали ту сцену, на которую теперь выходит правый движ. Вам не было интересно говорить об этих темах. Армия и проблемы ее комплектования не были в центре ваших интересов, как и не были в центре интересов государства. А теперь вас пугает, что они оказались в центре внимания правого ветеранско-военного движения.

Раньше в течение 4,5 лет мы видели правый лагерь разве что во время ЛГБТ-прайдов, когда они выходили избивать непохожих на себя людей. А теперь будем видеть их чаще. И каждый раз, когда у вас возникнет соблазн возмутиться, вспомните, сколько внимания вы уделили теме мобилизации. Несправедливому бронированию. Борьбе с фейковыми отсрочками. Срокам службы, в конце концов. И подумайте, кто оставил эту нишу пустой, не требовал от государства перемен и в итоге отдал ее в руки тех, кого вы теперь боитесь.

Причинно-следственные связи могут нам не нравиться. Но от этого связи не перестают быть причинно-следственными.