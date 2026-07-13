С обеих сторон Керченского моста фиксируются пожары: горят объекты ПВО, порт и железная дорога. Фото

В районе Керчи во временно оккупированном Крыму ночью звучали взрывы. Атаковано место дислокации российской ПВО на Керченском полуострове, там фиксируется пожар в месте расположения ЗРК "Панцирь-С1", прикрывающего порт "Крым" и Керченский мост от украинских атак с севера.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". А в Краснодарском крае под ударом Сил обороны оказался порт "Кавказ": там были поражены комплекс по перегрузке нефтепродуктов и железная дорога.

Последствия атак в Крыму

Ночью в районе Керчи подписчики канала слышали звуки стрельбы и многочисленные взрывы.

А к утру спутники сервиса отслеживания тепловых аномалий NASA FIRMS фиксировали пожар в районе мыса Фонарь на Керченском полуострове.

Там, по данным "Крымского ветра", дислоцируется российская ПВО, защищающая незаконно построенный Крымский мост.

"В этом месте точка дислокации ЗРПК "Панцирь-С1", который прикрывает порт "Крым" и Керченский мост с севера", – отмечено в сообщении.

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В целом, спутники фиксируют многочисленные тепловые аномалии по обе стороны Керченского пролива – и в Крыму, и на Кубани.

Керченский мост из-за атаки БПЛА был закрыт для движения на 11 часов, в пробках скопилось более 1,6 тысячи автомобилей. Движение возобновили только около 9:00.

В Краснодарском крае РФ атакован порт "Кавказ"

На другом краю Керченского пролива этой ночью Силы обороны атаковали порт "Кавказ", утверждает "Крымский ветер".

По данным канала, вследствие ударов загорелись комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция в порту. В районах этих объектов фиксируются пожары.

Комплекс перегрузки нефтепродуктов в морском порту "Кавказ" обеспечивает перевалку нефти и мазута. Он обрабатывает вагоны, автоцистерны и суда.

Мощность терминала составляет около 3 млн тонн в год.

"Его работу обслуживают нефтебазы, такие как структуры компании "Югнефтехимтранзит". Включает резервуарный парк объемом около 100 тыс. м³ и железнодорожные эстакады, где сливают топливо из железнодорожных цистерн", – пишет "Крымский ветер".

В канале добавили, что порт "Кавказ" является связующим звеном между Россией и оккупированным ею Крымом через Керченскую паромную переправу.

"Через терминалы проходят большие объемы топлива, предназначенные как для снабжения полуострова, так и для отправки на экспорт", – отмечено в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, накануне стало известно, что СБС за 10 дней уничтожили более полусотни энергоузлов в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Помимо энергоузлов, силами СБС были поражены Сакская ТЭЦ, один полигон, узел спецсвязи и "логово противника в Горловке".

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