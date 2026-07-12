Крымский рубильник off: СБС за 10 дней уничтожили более полусотни энергоузлов в Крыму. Видео

Украинские защитники продолжают истощать российских оккупантов в тылу. Так, в период с 1 по 10 июля Силы беспилотных систем уничтожили 60 энергоузлов в оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях на юге и востоке Украины. Помимо энергоузлов, силами СБС были поражены Сакская ТЭЦ, один полигон, узел спецсвязи и "логово противника в Горловке".

Видео дня

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди. Он отметил, что эти удары наносятся в рамках проекта "Крымский рубильник off", и показал соответствующее видео.

Крымский рубильник off

"Глубокого и тотального блэкаута червям не избежать", – отметил командующий СБС Мадьяр.

Среди прочего, в Крыму СБС нанесли удары по следующим станциям:

Электроподстанция ПС 110 кВ "Береговое" ( нп Молочное), ПС 110 кВ "Майнаки" (Евпатория), ПС 110 кВ "Новоозерная" (нп Медведево), ПС 110 кВ "Саки" (Саки), ПС 36 кВ "Медведево" (нп Медведево), Сакская ТЭЦ (Саки), и др.

Главные истории дня

"Мы устоим, Москва падет, а Крым откормим и восстановим", – обещает Роберт Бровди.

Другие потери врага

Также командующий СБС отчтился о новых результатах кампании по лишению российского "теневого флота" возможности поддерживать способность России продолжать войну против Украины.

"Птицы СБС уничтожили +9 танкеров теневого флота РФ за ночь 8 июля в Азовском море", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ нанесла удары по авиабазе "Джанкой", подразделениям беспилотных систем РФ и складам врага.

Также ночью в России были атакованы НПЗ в Саратове, химзавод в Нижнекамске, поражены танкеры.

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