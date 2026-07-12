Возвращение из СЗЧ: с криминального дела снимают, но на передовую не отправляют. Командир батальона опроверг распространенные мифы

В Вооруженных силах Украины заработал обновленный механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части (СОЧ). Отныне процедура стала максимально упрощенной. Те, кто желает вернуться из СОЧ, самостоятельно выбирают подразделение и специальность в ВСУ, которую хотели бы занимать, в частности, в отдаленных от линии фронта местах, а их уголовная ответственность ставится "на паузу". Впоследствии, если человек добросовестно выполняет свои обязанности, по ходатайству руководства эта ответственность снимается.

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Ни о каком наказании в виде отправки на передовую речи не идет. Также исключается преследование тех, кто вернулся из СОЧ – этот военнослужащий становится частью подразделения, защищающего Украину.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал командир 3-го механизированного батальона 72-й ОМБр Сергей Дубина.

– Не могли бы вы рассказать, в чем заключается новый механизм возвращения военнослужащих после СОЧ? В чем его новизна?

– Новизна этой системы фактически заключается в том, что больше нет никаких посредников, и военнослужащему, кроме воинской части и того командира, с которым он хочет служить, больше никто не нужен. Он обращается напрямую к командованию подразделения, к командованию воинской части или в отдел рекрутинга. Этот отдел непосредственно собирает документы, оформляет его в воинской части, после чего военнослужащий попадает в строй той части, которую он выбрал.

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– Те, кто ушел в СЗЧ и хотел бы вернуться, часто задумываются об ответственности, которую им придется понести. Как эти вопросы решаются на практике?

– В момент возвращения военнослужащего на военную службу его, скажем, уголовный статус полностью замораживается, полностью приостанавливается. То есть человек фактически восстановлен на военной службе на любую должность и начал служить в воинской части. Спустя определенное время, если к военнослужащему в плане его должностных обязанностей, служебных качеств и т. п. нет никаких претензий, если он качественно выполняет свою работу, в отношении него составляется ходатайство от воинской части. Например, сначала от меня как от командира батальона, затем от командира воинской части в ГБР о снятии с него уголовной ответственности.

В большинстве случаев, если военнослужащий был в СОЧ один раз и к нему нет претензий, он продолжает службу, и принимается положительное решение о снятии уголовной ответственности.

Если же военнослужащий біл в СОЧ два или три раза – ведь бывают разные случаи, – то здесь все несколько сложнее, и каждый случай нужно рассматривать индивидуально. В частности, выяснять, почему он совершил СОЧ, какие у него были проблемные моменты и т. д. Есть много случаев, когда к бойцу, по сути, нет никаких претензий, зато вопросы возникают к его командиру, заместителю командира и т. д.

Я знаю примеры, когда от воинской части подавались ходатайства в отношении военнослужащего, у которого было два самовольных ухода, и с него также снимали уголовную ответственность.

– Не могли бы вы объяснить пошаговый алгоритм для человека, желающего вернуться из СОЧ? Что ему нужно сделать?

– Прежде всего, он должен захотеть вернуться из СОЧ, сделать такой выбор для себя. Далее он обращается к тому командиру, в подразделении которого хочет служить, в воинскую часть или к командованию подразделения воинской части. После этого его направят в отдел рекрутинга, где объяснят, какой перечень документов необходимо предоставить, что делать дальше и т. д. То есть его полностью сопроводят. После утверждения и приказа командира воинской части, военнослужащий попадает в подразделение.

– Объясните, пожалуйста, может ли этот человек вернуться не в ту часть, которую он покинул, а в другую, может ли он выбирать себе подразделение, а также конкретную должность и специальность?

– Да. На данный момент это фактически уникальная возможность по сравнению с другими возможностями для военнослужащего по возвращению на военную службу. Военнослужащий самостоятельно выбирает должность, место, подразделение, воинскую часть и т. д., независимо от того, в каком подразделении и на какой должности он завершил службу.

Ни для кого не секрет, что почти во всех воинских частях и в целом в ВСУ нужны люди, поэтому нет ограничений по должностям. Нет такого, что нужны только пехотинцы, артиллеристы, операторы дронов, НРК, водители, повара и т. д.

Военнослужащий сам выбирает, принимает решение и занимает эту должность.

Единственный вопрос – бывают ситуации, когда военнослужащему не удается работать на этой должности. Например, не все могут работать на компьютерах, не все могут обращаться с автоматами и т. д. Здесь уже необходимо подходить к военнослужащему индивидуально и предлагать ему другие альтернативные должности с учетом его профессиональных качеств, на которые мы могли бы его рассмотреть.

– Исходя из опыта именно вашей бригады, могли бы вы просто привести несколько успешных примеров, когда к вам возвращались люди после СОЧ и получали ту должность, которую хотели?

– Да, люди возвращались, в частности, по новой программе. Сейчас на рассмотрении несколько рапортов на других военнослужащих, но не из наших бригад, которые завершили военную службу. В первую очередь, мы отбираем в то подразделение, в котором человек желает проявить себя, в котором хочет работать.

В целом в 90% случаев люди, выбравшие подразделение, остаются и работают именно в нем, если к ним нет никаких претензий, если они ответственно относятся к выполнению своих обязанностей.

В то же время, бывают единичные случаи, когда военнослужащий хотел занять определенную должность, но это не получилось. С такими мы работаем, оказываем им помощь. Иногда военнослужащий по согласию переводится в другое подразделение в соответствии с его профессиональными качествами.

– Не получилось остаться в подразделении, потому что не хватило квалификации, верно?

– Дело не только в квалификации. С военнослужащим проводится обучение, подготовка. С теми, кто попал к нам после СОЧ из другой воинской части или даже из нашей, но из другого подразделения, мы начинаем работать с самого начала. Первое – это проверка документов. Второе – проверка его базовой общей военной подготовки. Третье – период адаптации в районе сосредоточения. И только после всех этих действий, спустя полтора месяца с человеком начинают работать в подразделении по выбранной им специальности.

– Еще один вопрос касается принятия этих людей в коллективе, в подразделении. Как другие военнослужащие относятся к людям, вернувшимся из СОЧ? Есть ли здесь проблемы?

– Честно говоря, вообще никаких проблем я не видел. Я никогда не видел, чтобы кто-то кого-то ущемлял. Ребята поддерживают друг друга, понимают друг друга. Наоборот, ребята с удовольствием принимают пополнение, молодой личный состав, который начинает работать. Но самое главное – чтобы отношения внутри подразделения основывались на понимании и человечности.

– У тех, кто ушел в СОЧ, и у их родных действительно много страхов. В частности, существует миф о том, что якобы после СОЧ человека сразу отправляют на передовую. Можете ли вы его опровергнуть?

– Могу опровергнуть полностью. Одно из подразделений, куда сейчас возвращается личный состав после СОЧ – это рота беспилотных авиационных комплексов, которые действуют очень эффективно. В то же время личный состав фактически находится не на линии боевого столкновения, а в тылу нашей пехоты. Их главная задача – уничтожить врага, поддержать свои силы, не допустить прорыва врага к нашим позициям и т. д.

Те люди, которые совершили СОЧ из других воинских частей, возможно, из пехоты или из подразделений, находившихся близко к линии боевого столкновения, прежде всего хотят быть позади этих позиций. Поэтому основная масса СОЧ приходит к нам на должности пилотов БПЛА. В 90% случаев военнослужащий остается в этом подразделении и продолжает работать. Очень мало тех, у кого что-то не получилось, кто не смог освоить навыки и т. д.

– Итак, первый страх тех, кто возвращается из СОЧ – это страх ответственности, второй – что отправят на передовую. Какие еще наиболее распространенные страхи среди этой категории вы наблюдали на собственном опыте?

– На самом деле, у каждого человека есть страх, но что касается военнослужащих, скажу следующее: основная проблема, связанная с тем, что личный состав совершает СОЧ заключается в том, что военнослужащий молчит, не озвучивает своих проблем, не хочет их обсуждать, не хочет делиться тем, что он, возможно, выгорел и т. д.

Военнослужащий не хочет рассказывать, что у него, возможно, что-то получается лучше и его можно было бы перевести на другие должности, где он мог бы сыграть очень важную роль. Очень часто военнослужащий молчит, ни с кем не общается, ни у кого ничего не спрашивает, накручивает себе что-то в голове, а потом идет в СОЧ.

Таким образом, главная причина СОЧ в том, что личный состав не делится своими проблемами с заместителями по психологической поддержке персонала. Возможно, что-то произошло даже не на военной службе, а внутри его семьи, например, у жены или девушки. Основная проблема в том, что не все военнослужащие открываются до конца.

Еще одна категория военнослужащих, которые идут в СОЧ – личный состав, который в основном получил ранения в результате артиллерийских ударов, атак FPV-дронов противника, РСЗО, танковых обстрелов и т. п. Личный состав, который, например, находится на стационарном лечении, в большинстве случаев, не возвращается на военную службу. Или, например, военнослужащие, находящиеся в отпуске по состоянию здоровья после стационарного лечения, в большинстве случаев не возвращаются на военную службу из-за страха после получения ранения и того, что могло бы на самом деле произойти.

– Вы знаете, что довольно много мужчин призывного возраста оказались за границей. Можно ли это назвать самовольным оставлением службы? По вашему мнению, каков оптимальный механизм их возвращения в боевые части наших Вооруженных сил?

– Я не знаю, каким образом они оказались за границей – до полномасштабного вторжения или во время него, какие возможности у них были, чтобы уехать, но я убежден, что, прежде всего, такой человек должен сам себе ответить на вопрос: действительно ли он хочет вернуться в эту страну и встать на ее защиту вместе со своими побратимами. Если человек примет решение о возвращении, многие вопросы сразу отпадут, и никаких особых механизмов для этого не потребуется.

Украинская армия – это не та армия, которая была при Советском Союзе. Это молодые Вооруженные силы Украины, которые сформировались и дают достойный отпор врагу. Поэтому каждый мужчина, принявший для себя решение служить в Вооруженных силах Украины, прежде всего, решает это для себя сам, в своем сердце, а потом уже начинает искать пути возвращения. Если человек хочет, он вернется и будет служить.