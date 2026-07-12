Дроны атаковали Сызранский НПЗ: вспыхнул пожар. Фото и видео

Утром 12 июля в Самарской области РФ прозвучали взрывы. Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани.

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На предприятии вспыхнул пожар, огонь и дым видно издалека. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на Сызранский НПЗ

Первое сообщение о том, что Самарская область РФ была атакована дронами, в Exilenova+ было опубликовано в 4:36 утра 12 июля.

"Сызрань, Самарская Область был атакован Сызранский НПЗ", – гласило оно.

Сообщение Telegram-канал проиллюстрировал кадрами пожара. На некоторых фото четко видно: горит именно НПЗ.

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По состоянию на 04:53 россияне жаловались на то, что атака продолжалась – и снимали неизвестные дроны, летящие в небе над Сызранью.

Пожар со временем все больше разгорался.

Автор Telegram-канала Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, проанализировав появившиеся в сети кадры, предположил, что поражена, предварительно, установка АВТ-5 – одна из двух имеющихся на Сызранском НПЗ установок первичной перегонки нефти, с которых начинается производственный цикл завода.

"Утром беспилотники FP-1 нанесли удар по Сызранскому НПЗ. Вероятно, была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает до 30% первичной переработки завода. Координаты: 53.085486° 48.397188°", – говорится в сообщении.

Эта установка может перерабатывать до 7,1 тыс. тонн нефти в сутки, это практически треть суммарной мощности первичной переработки завода, оставшиеся две трети обеспечивает АВТ-6 продуктивностью до 17,1 тыс. тонн в сутки.

ОАО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" – российский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля, один из крупнейших в системе "Роснефти" и ключевой на юге Поволжья. Входит в состав ПАО НК "Роснефть".

Обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России. Имеет выход на железнодорожные и речные маршруты, что позволяет отгружать продукцию как внутри РФ, так и на экспорт через Волгу и порты Каспия. Производит широкий спектр продукции — бензин, дизельное топливо, авиационный бензин, мазут, битум; имеет решающее значение для регионального агросектора и транспорта.

Также НПЗ поставляет топливо на аэродромы и в воинские части в Центральном и Южном округах РФ.

Мощность НПЗ составляет 8,9 млн т (65,1 млн бар) нефти в год.

Как писал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в ночь на 11 июля Силы обороны поразили 20 российских танкеров.

При этом три порта перестали принимать зерно.

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