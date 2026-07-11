ВСУ за ночь поразили 20 российских танкеров, при этом три порта перестали принимать зерно: какие последствия

В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли масштабный удар по российскому флоту в Азовском море. В результате были поражены 21 танкер и ещё семь судов различного назначения. На фоне атаки порты Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога временно приостановили прием зерна и другой агропродукции.

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Это может повлиять на логистику экспорта РФ. О результатах операции сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Главной целью удара стали суда, обеспечивающие военно-экономический потенциал России. Повреждения получили 21 танкер, четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, которые использовались для перевозки грузов, поддержки портовой инфраструктуры и военной логистики.

Российские танкеры активно используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Полученные средства от теневого экспорта направляются на финансирование войны против Украины.

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Командующий Силами беспилотных систем Мадьяр сообщил, что в целом было зафиксировано 73 результативных попадания по 28 плавсредствам. Помимо морских целей, украинские беспилотники нанесли удары по 53 военным объектам в Крыму и на временно оккупированном юге Украины, в частности по энергетической инфраструктуре и другим военным объектам.

Известно, что поражение судов осуществляли подразделения "Птицы Мадяра" 414-й отдельной бригады, 20-я отдельная бригада "К-2", 1-й отдельный центр СБС, 413-й полк "Рейд", 412-я бригада "Немезис" и 427-я бригада "Рарог".

После ударов порты Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога временно перестали принимать зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. На въездах в порты, по имеющейся информации, образовались значительные очереди грузового транспорта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Таганрогском заливе украинские беспилотники атаковали четыре гражданских судна различного назначения, в том числе танкер, перевозивший метанол. В результате удара погиб один член экипажа технического судна. На данный момент утечки опасного вещества не зафиксировано.

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