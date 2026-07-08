СБС поразили ещё девять танкеров теневого флота РФ в Азовском море: "Мадяр" опубликовал видео

Воины Сил беспилотных систем продолжают наносить удары по "теневому флоту" РФ. Только в течение ночи на 8 июля они поразили девять вражеских танкеров в Азовском море.

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За последние трое суток враг потерял 21 судно: 19 танкеров, сухогруз и паром в Керчи. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Минус девять танкеров "теневого флота" за ночь

Командующий СБС отчитался о новых результатах кампании по лишению российского "теневого флота" возможности поддерживать способность России продолжать войну против Украины.

"Вертолёты СБС уничтожили 9 танкеров теневого флота РФ за ночь 8 июля в Азовском море", – отметил Бровди.

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За последние 72 часа (3 суток) операторы СБС поразили 21 вражеское судно: 19 танкеров "теневого флота", 1 сухогруз и 1 паром в Керчи.

"Мадяр" добавил, что по судам работали пилоты "Кайрос" 414-й отдельной бригады СБС "Птахи Мадяра", 413-го отдельного полка СБС "Рейд" и 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС.

В течение ночи пилоты СБС поразили на юге более полусотни целей

Охотой на "теневой флот" РФ бойцы СБС в ночь на 8 июля не ограничились.

На оккупированном полуострове и захваченных врагом территориях на юге материковой части Украины за ночь они поразили 53 военные цели.

В частности, продолжалось поражение энергетической системы, которой пользуются оккупанты.

"В рамках операции "Крымский рубильник off" в течение ночи были поражены +6 электроподстанций (всего ровно 50 энергоузлов в период с 1 по 8 июля) и другие уязвимые объекты... Все цели – при координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", – подчеркнул Бровди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ нанесла удары по авиабазе "Джанкой", подразделениям беспилотных систем РФ и складам противника.

Также ночью в России были атакованы НПЗ в Саратове, химзавод в Нижнекамске, поражены танкеры.

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