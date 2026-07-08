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В российском Саратове прогремели взрывы: атакован НПЗ, вспыхнул пожар. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
9 минут
480
Атакован НПЗ в Саратове
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С ночи 8 июля россияне начали жаловаться на "оглушительные хлопки" в городе Саратов. Там прилетело по местному нефтеперерабатывающему заводу.

На предприятии вспыхнул пожар, в это время в регионе была объявлена "беспилотная опасность". Об атаке  сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Взрывы в Саратове начались еще среди ночи. О том, что россияне жалуются на атаку и "оглушающие хлопки", в Exilenova+ писали в 02:39.

Атакован российский Саратов
Скриншот сообщений в региональном канале

Атака оказалась результативной: зафиксированы прилеты.

По данным Exilenova+, под ударом оказался Саратовский НПЗ: там вспыхнул пожар.

Атакован российский Саратов
Атакован российский Саратов

Атаку и пожар на Саратовском НПЗ подтверждает и OSINT-аналитик независимого российского издания ASTRA.

"Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Начался пожар, следует из кадров очевидцев. OSINT-аналитик ASTRA подтвердил поражение промышленного объекта", – отмечено в сообщении.

OSINT-анализ ASTRA
OSINT-анализ ASTRA

По состоянию на 05:30 утра местные власти прилеты и пожар никак не комментировали. Единственное сообщение в  Telegram-канале губернатора Саратовской области Романа Бусаргина касалось "информациии об угрозе БпЛА" и "локальной работе системы оповещения".

Скриншот сообщения

Тем временем россияне продолжали жаловаться на "черный дым столбом" и то, что "моргает свет" в Саратове.

В российском Саратове прогремели взрывы: атакован НПЗ, вспыхнул пожар. Фото и видео
Атакован российский Саратов
Атакован российский Саратов
Атакован российский Саратов
Атакован российский Саратов
Атакован российский Саратов

Что известно о Саратовском НПЗ

Саратовский НПЗ – один из старейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ – принадлежит российской госкомпании "Роснефть". В 2023 году объем переработки нефти на предприятии составлял 4,8 млн тонн в год, в 2020 году – 7 млн тонн.

Завод выпускает более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

Он неоднократно ранее удостаивался внимания Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 июля Силы обороны также атаковали военный аэродром в Борисоглебске в РФ.

На этой авиабазе  базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ, которые РФ активно применяет в войне против Украины.

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